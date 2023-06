Las personas que viven en Nevada, Estados Unidos, están pasando por momentos para nada agradables a raíz de la ‘invasión’ de unos grillos mormones, que llegan a estar en las entradas y patios traseros de sus viviendas, en las carreteras y demás zonas. En TikTok se han compartido varios videos relacionados a ello. Todos se han vuelto virales en cuestión de minutos.

Precisamente, Colette Reynolds, una mujer que vive en dicho estado ha utilizado su cuenta en esa red social (@auntie_coolette) para compartir varias grabaciones de todo el malestar que le generan estos insectos caníbales de gran tamaño.

En uno de sus videos virales se puede apreciar que los grillos mormones cubrieron el camino de entrada, el patio y las paredes de su casa. Es por esa razón que su esposo estuvo tratando de eliminarlos con ayuda de un soplador de hojas. Ella, en tanto, estuvo “petrificada”. No podía regresar al interior de su vivienda por temor a que los insectos saltaran sobre ella.

No dañan directamente a los humanos

De acuerdo a información de NBC News, estos grillos no dañan directamente a los humanos; sin embargo, sí han generado malestar debido a que han cubierto casas, caminos y apestado ciudades en todo el estado de Nevada.

Si bien el brote más reciente de insectos de caparazón duro empezó varios años atrás, se ha convertido en todo un tema de conversación ahora debido a que los residentes de Elko, una de las ciudades de Nevada, han estado mostrando al mundo entero las cosas que pasan por culpa de los grillos mormones.

Ted Verras, un residente de la mencionada ciudad, manifestó, según la citada fuente, que el brote parece haber empeorado en los últimos años. Y es que muchas familias no pueden entrar a sus hogares por culpa de los grillos mormones. Encima, estos pueden llegar a ser peligrosos para la seguridad en las carreteras.

“Solía conducir un camión y los grillos habían estado pululando por la carretera. La gente los estaba atropellando y yo estaba dando vueltas en algunas curvas y casi me salgo de la carretera por culpa de ellos”, recalcó el hombre que también ha subido un video viral en TikTok (su cuenta es @heavy_haul_n_fool) sobre estos animales.

En base a su experiencia, sabe que matarlos solo atrae más de ellos, ya que estos insectos son caníbales y llegan a masticar los cadáveres de sus compañeros. “Honestamente, la peor parte es tener que conducir a través de ellos”, indicó. “Lo siento por las personas cuyas casas se ven afectadas, pero estas cosas huelen mal, y cuando conduces, se mancha todo tu vehículo. Se meten en los huecos de las ruedas y es horrendo”, agregó.

¿Cuánto duran los brotes de grillos mormones?

Jeff Knight, entomólogo estatal de Nevada, siempre de acuerdo a NBC News, precisó que los brotes de grillos mormones, por lo general, duran entre cuatro a seis años. Eventualmente, desaparecen como resultado de los depredadores naturales.

“A mucha gente no le gustan los insectos grandes, aterradores y de aspecto desagradable. Estas cosas se vuelven del tamaño de tu pulgar cuando eres adulto”, recalcó Jeff Knight. “Entonces, cuando tienes un par de cientos o un par de miles de ellos en tu jardín, eso puede ser, para algunas personas, bastante aterrador”, sentenció.

Justamente, en los videos virales que abundan en TikTok sobre los grillos mormones, varios usuarios, que viven en Elko, han señalado que se asustan con solo ver a estos insectos en las calles y que toda la situación se ha vuelto muy difícil de manejar. “No hay día que no me hagan gritar del pánico”, “estoy pensando seriamente en mudarme” y “ya no soporto todo esto”, son algunos de los tantos comentarios que hay en las grabaciones. Cabe precisar que, antes de 2019, Nevada pasó más de una década sin ver grillos.

