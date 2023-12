A menos de 4 días para celebrar la Navidad, muchas personas están pensando en qué regalos otorgar a sus seres queridos, pues les gustaría que se grabe un lindo recuerdo. En esa línea, una influencer de Estados Unidos decidió orientar a través de TikTok y recomendó tres presentes que nunca se deberían entregar a una mujer en esta fecha. ¿Cuáles son? Si estás interesado en conocer más de este video viral, hoy en Mag te lo explicaré.

Leah (@leahsgiftguide), una mujer que reside en el estado de Texas, decidió publicar un clip en la mencionada red social con dicha temática. La señorita estadounidense se caracteriza por ser una experta en regalos, pues conoce exactamente qué obsequios brindar para una ocasión en especial.

En esa línea, la influencer explicó que a ninguna mujer le gustará recibir obsequios que estén relacionados a artículos de limpieza, instrumentos de medición para conocer el peso de una persona o productos que cuidan la piel contra el envejecimiento. “Estos elementos pueden considerarse ofensivos o se enviará un mensaje equivocado”, dijo.

Una excepción se podría considerar si aquella madre o joven mujer les gustaría recibir los regalos mencionados, pero ella asegura que por ningún motivo lo solicitarían. Por el contrario, ella aconseja que, si conoces a la perfección los gustos de la persona, lo recomendable sería seguir esa línea para sorprenderla durante la reunión navideña.

¿Cuáles fueron los puntos de vista de los usuarios?

Al difundir esta grabación en su cuenta, los comentarios no se hicieron esperar donde la mayoría contó sus experiencias, pero otras no compartieron con las recomendaciones brindadas por Leah. Se lee opiniones como “Te equivocas. Como madre de 4 hijos, esas cosas se vuelven caras. Me encantaría conseguir muchos productos de limpieza”, “Le compré a mi hermana un suéter de la tienda de segunda mano, pero fue un error”, “La báscula es francamente ofensivo” y más.

Durante este 25 de diciembre, es una tradición brindar regalos a los diversos integrantes de la familia para generar felicidad, pero lo más importante es compartir entre los seres queridos durante el nacimiento del niño Jesús.

¿Qué tradiciones se realizan durante Navidad?

Decorar el árbol de Navidad

Ir a misa para condecorar el nacimiento de Jesús

Cantar villancicos

Abrir los regalos

