Una pesadilla hecha realidad fue lo que vivió Jordan Rand, una modelo de Nueva York quien con mucha emoción se preparó para asistir a un casting sin imaginar que estaba por cometer un terrible error. Ella llegó a la importante entrevista de trabajo sin ponerse los pantalones y en un video que se volvió viral se animó a explicar lo que en realidad había pasado. Su caso es popular en Estados Unidos y hasta concedió entrevistas.

Esta joven que también es corredora profesional terminó ganándose el apodo de “la chica sin pantalones” luego que confundiera un par de medias forradas de lana de la marca italiana Calzedonia con la prenda de vestir.

Fue al casting sin pantalones

“Solo quería decírselos en caso de que pensaran que estaban teniendo un mal día. Acabo de regresar de un casting de modelo y me di cuenta... No me puse pantalones”, explicó en un video publicado en TikTok.

Para hacer más gráfico el momento, Jordan Rand mostró el atuendo elegido para tan importante entrevista. Se trataba de una camisa blanca, un jersey de cuello redondo y el par de medias. “Estas son medias gruesas, parecían pantalones, me las puse, tuve esta camisa larga y pensé que estaba bien”, detalló.

El momento de darse cuenta de su terrible error llegó cuando le pidieron que se probara algunas prendas y al quitarse la ropa en el espacio acondicionado para ello notó que no traía sus pantalones cortos y que estos se habían quedado en casa.

“Estaba mirando a mi alrededor como diciendo ‘¿dónde están mis pantalones cortos?’. No me puse los pantalones cortos... lo olvidé por completo. Salí a Nueva York vestida así, ¡así que de nada!”, agregó.

Tras esto fue entrevistada por Newsweek donde contó que “honestamente, se sentían muy similares a los pantalones. No podía sentir la brisa cuando salía, lo que no me daba motivo para preguntarme si llevaba pantalones o no. A través de los comentarios de la gente en la publicación de TikTok, aprendí que esto casi le ha sucedido a mucha gente, ya que estas medias pueden mantenerte muy abrigado en el invierno. Son bastante peligrosas porque pueden hacer que no registres el reloj si estás completamente vestido. Mi TDAH, combinado con el hecho de que estaba un poco retrasado, puede haber contribuido al desafortunado incidente”.

El video viral de la chica sin pantalones

La publicación de Jordan Rand se volvió viral con más de 5 millones de vistas y diversos comentarios: “Es Nueva York, probablemente pensaron que era una elección de moda y no un error”, “Los malos sueños realmente suceden”, “¿Al menos conseguiste el trabajo?”, “¡¡Maldita sea!! Eso me recuerda esos sueños del primer día de clases sin pantalones”. Ante esta última frase, ella respondió: “¡Eso es exactamente lo que fue! ¡Pero no fue una pesadilla, fue la realidad!”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar, visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.