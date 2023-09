Una joven de EEUU acudió a las redes sociales para mostrar lo que le ocurrió por besar a un hombre con barba. “Besarse con hombres sin afeitar y tener que pagar las consecuencias”, escribió la usuaria, identificada en TikTok como maliboo.

En las imágenes, la chica mira a la cámara y, segundos después, muestra su mentón, el cual luce completamente rojo y como si hubiese sufrido una fuerte reacción alérgica.

Esta afección se conoce como “beard burn” o quemadura de barba y, según el medio The Sun, es un tipo de dermatitis de contacto que ocurre cuando el vello crea fricción sobre la piel. Como resultado, la zona se inflama, se seca y comienza a picar.

Según Medical News Today, “si es grave, la quemadura de barba puede provocar una erupción que puede hincharse y ser dolorosa”.

“Abolir la barba, mi barbilla no puedo soportarlo más”, agregó la estadounidense, cuyo video superó las 2 millones de reproducciones y, además, generó una gran cantidad de comentarios de mujeres que aseguraron haber experimentado una situación similar.

“Tengo crema de impétigo a la mano por la cantidad de veces que me ha pasado esto”; “¡Literalmente le dije a mi novio que se afeitara todos los días porque me estaba quemando mucho”; “La erupción en la barba es lo peor, me hace sentir como un lagarto”; “No se habla lo suficiente de esto”, escribieron las personas.

¿Cómo mantener una barba limpia y saludable?

Para mantener una barba limpia y saludable, es importante seguir una rutina de cuidado adecuada. Aquí tienes algunos consejos para lograrlo:

Lávala regularmente con champú para barba, sécala suavemente, péinala con un peine de cerdas suaves, aplica aceite para barba para hidratarla, recórtala para darle forma, lava después de comer, come una dieta equilibrada, evita tocarla en exceso y no uses productos químicos agresivos en ella.

Siguiendo estos consejos y manteniendo una rutina regular de cuidado de la barba, podrás disfrutar de una barba limpia, suave y saludable.

