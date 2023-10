La preocupación por mantener el empleo es una constante para muchas personas, por lo que no extraña que haya interés en conocer posibles señales de que un jefe considere despedir a alguien. Precisamente, un usuario de EEUU se volvió viral en las redes sociales al hablar sobre el tema y revelar dos pistas que indican que un empleador planea echar a un trabajador.

Ben Sweeny es un joven conocido por compartir contenido humorístico y crítico sobre la vida corporativa en TikTok. Recientemente, subió un video en donde recrea una conversación entre un empleado y su jefe, la cual tendría lugar poco antes de que este decida despedirlo.

“Hagas lo que hagas, sigue haciéndolo, no pasará desapercibido”, empezó diciendo el estadounidense, mientras añade que “Por cierto, voy a compartir contigo un documento que necesito que comiences a completar en detalle semanalmente. Es esencialmente un rastreador de actividad, por lo que simplemente me dice exactamente en qué estás concentrado de lunes a viernes, hora por hora”.

La cosa no termina allí pues, según Sweeny, si el jefe le asegura al trabajador que “no hay motivo de preocupación” tras programar una reunión “para verificar el progreso” de la tarea encargada, es muy posible que lo vayan a despedir.

El clip se viralizó en TikTok con más de 5 millones de reproducciones y generó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios compartieron sus propias experiencias lidiando con jefes que les dejaron tareas inusuales poco tiempo antes de que fueran separados.

“Estoy 1000% convencido de que en muchos lugares se producen despidos silenciosos con regularidad”; “Para cualquiera que esté mirando y no lo sepa, este no es un buen liderazgo”; “Los empleados deben recibir información sobre su desempeño periódicamente antes de llegar a este punto”; “Esto es literalmente lo que hizo mi antiguo jefe antes de despedirme”; “Esto me pasó prácticamente palabra por palabra”; “Mi jefe hizo esto. No se dio cuenta de que grabé todas nuestras interacciones. Y me despidió. La empresa tuvo que llegar a un acuerdo después de que los demandara”; “No olvides la parte en la que te piden que capacites a otra persona sobre cómo hacer tu trabajo, pero no explican por qué”, escribieron las personas.

Cuáles son las causas por las que una empresa puede despedirme

El despido es la ruptura del vínculo laboral entre trabajador y empleador y debe cumplir varios requisitos para ser válida. Debe ser justificado y tiene que haber una causa reconocida en la ley atribuible al trabajador.

Según el portal hegel.edu.pe, estos son los motivos de despido que son considerados en Perú:

Por detrimento físico o mental o ineptitud sobreviniente para realizar sus tareas.

Por un rendimiento deficiente.

Negarse injustificadamente a someterse al examen médico.

Cometer alguna falta grave.

Por haber sido condenado penalmente por delito doloso.

Por ser inhabilitado.

