Un youtuber español que se dedica a mostrar su experiencia como emigrante en los Estados Unidos se volvió viral tras grabarse comiendo la “hamburguesa más picante del mundo”.

En un video publicado mediante sus redes sociales, el usuario HiClavero se muestra llegando hasta un concurrido restaurante de Los Ángeles para poner a prueba su paladar.

Tal como se puede ver en el clip, el europeo debió firmar una liberación de responsabilidad para declarar que es consciente de lo que se expone al consumir el Carolina Reaper, uno de los chiles más picantes del mundo.

Dentro de su menú, el local ofrece hamburguesas de pollo con distintos niveles de picor, siendo el de grado más alto el que incluye el mencionado ingrediente.

En el video de HiClavero se puede ver que el youtuber prueba la hamburguesa y se percata del tono oscuro que avisa sobre la intensidad de su sabor.

“Es de estos picantes que atacan más tarde”, dijo el español tras dar un primer mordisco. Segundos después, comenzó a sentir los efectos del picante. “Me arde todo... pica muchísimo”, señaló mientras intentaba bajar el picor con refresco. “Siento que se me está durmiendo la lengua, no sé cómo suavizar esto”, agregó.

“Han pasado veinte minutos y ahora comienza a arderme el estómago”, detalló el influencer, quien a pesar de lo sucedido recomendó a sus seguidores visitar el restaurante y los instó a probar la hamburguesa.

El clip superó las 460 mil reproducciones y generó toda clase de reacciones entre los usuarios, quienes se mostraron asombrados por el reto llevado a cabo por el youtuber.

“Personalmente hay que tenerlos bien puestos para comer una hamburguesa con pollo híper picante; seguramente me pasaría como a ti o a Polina, simplemente con darle un mordisco no podría con mi vida, y eso que me gusta el picante”; “El único creador de contenido que no me cansa”; “Como persona que come y cocina con picante y sin con el carolina, mis respetos. Eso sí, un aviso por si decides repetir, el carolina es muy muy persistente y acumulativo, para nada se pasa el picor en 2 minutos”, escribieron las personas.

¿Qué tan picoso es el Carolina Reaper?

El Carolina Reaper fue clasificado como el pimiento más picante del mundo en el Libro Guinness de los récords desde el 7 de agosto de 2013. Su picor varía entre 1 150 000 a 2 180 000 de SHU (Unidades de Scoville).

