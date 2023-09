Una oficial de policía de Tempe, Arizona, está decidida a demostrar que la belleza y la fuerza no son mutuamente excluyentes. En un esfuerzo por romper barreras, esta servidora pública inició una nueva misión: convertirse en Miss USA, al mismo tiempo que desempeña un papel vital en la protección de su comunidad.

Candace Kanavel forma parte del Departamento de Policía de Tempe y trabaja como negociadora de rehenes en el equipo SWAT. Contrario a lo que uno podría creer, la joven señala que su puesto actual la ha preparado para ser una reina de belleza.

“Tengo que ser una muy buena comunicadora. Tengo que ser una líder. Tengo que ser capaz de ser flexible con lo que sea que esté sucediendo y trabajar en diferentes situaciones”, dijo la postulante según la cadena KTVQ.

La oficial ha iniciado una campaña en las redes sociales llamada “Yes She Can”, la cual tiene como objetivo desafiar los estereotipos y, al mismo tiempo, ayudar a otras mujeres a sentirse fuertes, seguras y confiadas.

“Empecé ‘Yes She Can’ por mi propia historia, pero también por sentir que la gente constantemente me mira como una mujer muy femenina y descarta lo que puedo hacer”, explicó. “Sé que eso les sucede a muchas mujeres, especialmente en mi línea de trabajo como oficial de policía. Creo que la gente ve la feminidad como una debilidad, y no lo es”.

Kanavel, autoproclamada defensora del cambio, también busca cerrar la brecha entre las fuerzas del orden y su comunidad.

“Quiero darles a las personas que no están en las fuerzas del orden una pequeña idea de cómo son los agentes”, agregó. “Tenemos pasatiempos, tenemos familias, tenemos todas estas cosas diferentes fuera de lo que hacemos para ganarnos la vida”.

La joven se enfrentará a otras 50 mujeres el viernes. Quien sea coronada como Miss USA representará a los Estados Unidos en el certamen del Miss Universo.

¿Qué es el Miss USA?

Miss USA es un prestigioso concurso de belleza que se celebra anualmente en los Estados Unidos. Este evento forma parte del sistema de concursos de belleza que incluye a Miss Universo y Miss Teen USA.

En Miss USA, las candidatas compiten en una serie de pruebas que incluyen entrevistas, desfiles en traje de baño y en traje de noche, y responden preguntas en vivo. El concurso no solo busca destacar la belleza de las participantes, sino también su inteligencia, habilidades de comunicación y logros personales.

La ganadora de Miss USA se convierte en una embajadora de la belleza y la cultura estadounidenses y tiene la oportunidad de representar al país en el concurso de Miss Universo. Este evento ha sido un escenario importante para mujeres que desean utilizar su plataforma para abogar por causas sociales y comunitarias.

Video recomendado

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)