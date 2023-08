Durante un día cualquiera, la tranquilidad de Jada se vio amenazada por un ladrón que intentó asaltarla dentro de su auto en Los Ángeles (Estados Unidos); sin embargo, su robo fue un completo fiasco ya que no se llevó nada, salvo un diario muy íntimo el cual la mujer reclama en un video viral compartido en TikTok y muchos creen que podrían existir intenciones oscuras detrás.

Nuestra protagonista (@jadascarnival) es una aspirante a maquilladora quien asegura que lo que vivió fue un robo de auto atípico, el cual describe de la siguiente manera: “rompió mi ventana y se llevó mi puto diario... así que ahora hay una persona sin hogar caminando con toda la historia de mi vida”.

Jada nos mostró la ventana rota hasta los asientos cubiertos de vidrio, con una piedra grande en el piso que, al parecer, utilizó para intentar su atraco. Sin embargo, lo único que faltaba era el cuaderno de la tiktoker: “cada día es algo nuevo”, se lee en la leyenda del video viral.

De inmediato, miles de personas acudieron a la caja de comentarios con diversas teorías: “¡No! Ese diario no tiene precio”, “eso suena como un acosador, no como una persona sin hogar”, “¿eso es todo lo que se llevaron? Esa no era una persona sin hogar, era algo personal”, “también me pasó, tenía mis poemas”.

