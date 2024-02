Una joven de Estados Unidos acudió a las redes sociales para compartir el registro de una pedida de mano que no terminó de la forma esperada. “No se debería haber confiado en mí para grabar la propuesta de mi amigo”, escribió la usuaria Mary Dawson (@marydawsonl), cuyo video arrasó en TikTok y superó las 25 millones de reproducciones.

En el breve clip, se observa que dos personas están paradas en un patio trasero tomadas de la mano, en medio de una cadena de luces que adornan el ambiente. Luego, justo cuando el hombre introduce su mano en su bolsillo para hacerle la gran pregunta a su pareja, la mujer detrás de la cámara decide enfocar a un mapache escondido detrás de una valla.

“Me perdí toda la parte en que se arrodilló. ¡No se preocupen, ella no estaba enojada!”, escribió Dawson, cuya filmación subida a TikTok, además de generar carcajadas, generó una gran cantidad de comentarios.

“En realidad, me enojaría por el hecho de que no me llamaste para ver al mapache”, bromeó una persona. “Es divertido, pero también decepcionante, el comportamiento de un amigo”, se lamentó otra. “El mapache fue la verdadera estrella aquí. Consigue fotografías en la boda. Invita al mapache”, escribió un tercero.

De hecho, no es la primera vez que la grabación propuesta de matrimonio termina de manera catastrófica. Meses atrás, una mujer arruinó la propuesta de matrimonio de su hijo al activar sin querer la cámara frontal. En otra ocasión, se produjo una pedida de mano como ninguna otra: un joven fingió pelear con otro para hacerle la gran pregunta a su novio.

Cómo hacer una propuesta de matrimonio original

El portal Zankyou hizo un listado sobre las cosas a tener en cuenta para hacer una pedida de mano original:

El lugar: lo ideal es escoger una locación tomando en cuenta la personalidad de la novia y los lugares que ambos consideren especiales, tales como su punto turístico favorito o el sitio donde se conocieron.

Una sorpresa original: una cena romántica o un show con ayuda de artistas siempre funciona. Todo va a depender de la personalidad de la novia.

Involucrar a la familia: si buscas hacer algo más formal, puedes hacer la petición en frente de la familia de la novia.

La pregunta: es importante el contacto visual, el tono de voz y lo que quieras agregarle a la propuesta. Si te nace, prepara un mensaje previo en el que explicas el por qué de tu decisión de casarte con ella.

