Unos jóvenes de EEUU lograron engañar a su abuela al hacerle creer que Grand Theft Auto (GTA) era, en realidad, un noticiero televisivo. La reacción de la adulta mayor, ajena al hecho de que estaba viendo un famoso videojuego en lugar de información en vivo, se ha convertido en el centro de atención y ha generado risas entre los usuarios de las redes.

En las imágenes, publicadas por el usuario de Twitter @ceciarmy, se observa que la anciana se lleva las manos a la cabeza tras ver que en la pantalla de la televisión varias personas son atropelladas por un auto. Su gesto es de terror, pues desconoce que se trata de un videojuego con un apartado gráfico demasiado realista.

Todo esto ocurre mientras los nietos de la abuela se ríen de la escena, ya que parecen haberse puesto de acuerdo para engañarla y grabar su reacción.

Le hacen creer a su abuela que el GTA son las noticias reales pic.twitter.com/OOVj3NshCu — ceciarmy (@ceciarmy) November 27, 2023

El registro se viralizó con más de un millón de reproducciones y, como era de esperarse, generó una gran cantidad de comentarios entre los internautas.

“La abuela flipando”; “La abuela vive en una simulación”; “La abuela desheredando en 3.2.1…”; “Canal historia”; “Cómo está el mundo yaya AJAJAJAJAJA”; “Cómo no vamos a querer a las yayas”; “JAJAJAJAAJJA no hombre no pobre yaya”; “Mira las caras Juan, las caras”, escribieron las personas.

¿Qué es GTA?

Grand Theft Auto (GTA) es una franquicia de videojuegos de mundo abierto creada por Rockstar Games. Desde su debut en 1997, la serie ha evolucionado para ofrecer a los jugadores entornos virtuales expansivos, misiones diversas y actividades interactivas. La jugabilidad permite a los usuarios asumir roles de criminales en un entorno urbano, explorar ciudades ficticias y participar en variadas experiencias.

La serie ha recibido elogios por su narrativa satírica y complejidad, pero también ha sido objeto de controversia debido a su representación de violencia y delincuencia. A pesar de esto, GTA ha mantenido su popularidad y éxito a lo largo de los años con GTA V, lanzado en 2013, destacándose como uno de los títulos más exitosos de la franquicia.

