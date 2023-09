El viaje a Florida de una mujer latina dio un giro inesperado cuando las autoridades migratorias de EEUU decidieron quitarle su visa de manera repentina. Aunque los agentes no ahondaron en detalles, ella cree que detrás de esta decisión hay un motivo que involucra a su esposo. En un video de TikTok, compartió detalles del incidente y su testimonio no tardó en volverse viral.

Marlene M., oriunda de México e identificada en redes sociales como @soylamamaviajera, señaló que, tal como lo habían planeado, llegó junto a su hermano y su hija al aeropuerto de Orlando para que la pequeña visite el parque de atracciones de Disney por primera vez.

Ellos pasaron por los filtros de seguridad tal como lo dicta la ley; sin embargo, fue allí cuando comenzaron los problemas pues las autoridades decidieron retirarle el visado sin previo aviso.

Según la madre, los oficiales descubrieron que su esposo se había quedado más tiempo del permitido en una de sus visitas anteriores al país norteamericano. Esto provocó que se quedaran con su documento, a pesar de que le habían dicho anteriormente que, en un futuro, ella podría volver a Estados Unidos sin ningún problema.

Desafortunadamente, esto no ocurrió y no le quedó de otra que acatar las órdenes. “Me dijeron que yo también estaba involucrada porque tenía un vínculo con él”, recordó.

Le quitaron su visa a Estados Unidos por culpa de su esposo

A pesar de que ella intentó solucionar la situación explicando que su esposo no los acompañaba, no pudo lograr su cometido. “Me preguntaron la razón por la que él no había viajado conmigo y les comenté que obviamente porque no tenía visa y se quedó en la casa. Pero el policía me dijo ‘me informaron que todavía él está en el país, en el área de migración’”, aseguró.

Finalmente, y a pesar de sus intentos, Marlene no pudo obtener una explicación clara del por qué le quitaron su documento de ingreso a la nación norteamericana. “Me extraña que le hayan dado esa información al oficial porque lo que pasó fue en diciembre y él (su marido) no ha vuelto a viajar a EEUU Entonces no sabemos a ciencia cierta por qué me la quitaron”, agregó.

El relato de la mexicana se viralizó y causó diversas reacciones entre los usuarios. Algunas personas compartieron sus teorías sobre el motivo por el que le negaron el ingreso a Florida.

“Lamentablemente será muy difícil que vuelvan a aprobarte la visa”; “Una vez que te quitan la visa, ya no te la dan”; “Quizá hay una persona con su mismo nombre que tiene problemas, cuando hay homónimos son bien comunes ese tipo de casos”; “Piensan que se quedó en EE.UU. y que lo vas a ir a ver”, escribieron las personas.

¿Por qué motivos le pueden quitar la visa a una persona?

El sitio ‘Vive USA’ detalla que las causas más comunes para que las autoridades determinen la revocación o cancelación de una visa en Estados Unidos es cuando el titular no es elegible para obtener el documento que se le otorgó debido a que no pudo demostrar que tenía intención de viajar temporalmente.

Esto ocurre cuando el poseedor de la visa planea trabajar o estudiar en Estados Unidos. Otra razón es si se descubre que en algún momento cruzó la frontera como indocumentado. También si se superó el tiempo de estancia sin tramitar una extensión de estadía.

Otras razones de cancelación de visa son retirar la visa del pasaporte, arresto por conducir bajo influencia de sustancias o tener condenas dentro de los cinco años anteriores.

