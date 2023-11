Facebook Marketplace se ha convertido en una opción ideal para las personas que desean generar ingresos vendiendo artículos que ya no utilizan. Precisamente, una usuaria de TikTok que publica videos sobre finanzas personales se hizo viral al compartir una serie de consejos que deben ser tomados en cuenta a la hora de utilizar la mencionada plataforma.

Lauren Miller (@laurensmoneymindset) es una tiktoker estadounidense que, mediante sus redes sociales, se dedica a “enseñar a los millennials endeudados sobre el dinero”. El pasado 11 de noviembre, subió un clip en el que afirma que ella y su esposo vendieron con éxito más de 50 productos en Facebook Marketplace el año pasado, lo que les permitió recaudar más de $1300.

La emprendedora empezó diciendo que, una de las cosas que la ayudó a vender sus pertenencias más rápido, fue publicar los anuncios en grupos locales.

“Cuando publique su anuncio en Facebook Marketplace, asegúrese de marcar los grupos que son locales de su código postal, para que se publique en áreas locales y la gente pueda verlo”, aseguró. “Cada vez que hice esto, recibí visitas el mismo día y vendí el artículo en un par de días”.

Por otra parte, la creadora de contenido sugiere incluir las dimensiones y todos los detalles del producto en la descripción: “Por supuesto, quieres tomar fotografías de tu artículo. Pero también es muy útil incluir las dimensiones en la descripción porque la gente siempre pregunta eso”.

Además, recomienda especificar “solo efectivo” al vender en Facebook Marketplace. Según Miller, “no es un problema para las personas obtener efectivo, y simplemente no quería lidiar con las posibles estafas que vienen con cosas como Venmo y Zelle”.

Otro tip que la estadounidense ofrece es no dar nunca el número de teléfono real: “Todos los mensajes se pueden realizar dentro de la aplicación de mensajería de Facebook. Y cada vez que alguien te pide tu número de teléfono, intenta estafarte el 100% de las veces”.

El testimonio de la tiktoker se viralizó y superó las 100 mil reproducciones. Los usuarios acudieron a la sección de comentarios para publicar sus reacciones y algunos de ellos compartieron sus propias experiencias vendiendo en Facebook Marketplace.

“¡Lo mejor que vendí fueron nuestras piedras de entrada! El contratista quería $1500 para retirarlos y le dije: ¡Los venderé! ¡Vendido por $450!”; “¿Algún problema con la gente que viene a tu casa? Eso es lo único que me impide vender”; “Otro consejo es que si se reúnen en su casa, no les dé su dirección hasta que estén EN CAMINO. La gente pide tu dirección demasiado pronto”; “Si alguien quiere retener algo, solicito un depósito no reembolsable de aproximadamente la mitad o menos del total. Recientemente, $50 para guardar un artículo de $380 durante 2 días”, escribieron las personas.

¿Cómo aprovechar Facebook Marketplace?

Para aprovechar al máximo Facebook Marketplace, primero debes acceder a la función desde la aplicación de Facebook en tu dispositivo móvil o a través del sitio web. Una vez allí, puedes crear un anuncio detallado para tus productos o servicios, incluyendo fotos atractivas, descripciones claras y el precio correspondiente. Asegúrate de categorizar correctamente tu oferta para llegar a tu audiencia objetivo.

La interacción directa con compradores potenciales es esencial en Facebook Marketplace. Responde rápidamente a consultas y mensajes, establece una comunicación clara y transparente, y organiza encuentros seguros para completar las transacciones. La reputación y las reseñas positivas desempeñan un papel crucial, por lo que mantener una actitud profesional y cumplir con las expectativas del cliente son fundamentales.

Además, considera la posibilidad de utilizar la función de promoción de anuncios para aumentar la visibilidad de tus productos. Esta herramienta te permite llegar a un público más amplio mediante la inversión de un presupuesto específico.

