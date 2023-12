Una madre e hija de Nueva York no podrían estar más orgullosas la una de la otra después de graduarse juntas este diciembre en el Onondaga Community College en Syracuse. Barbara Wiggins, de 58 años, y su hija Tanisha Wiggins, de 36, caminaron lado a lado en la ceremonia de graduación al recibir ambas sus títulos de asociado en ciencias en servicios humanos. Su historia es viral en las redes sociales.

“Estoy extremadamente orgullosa de ella. Realmente la admiro”, dijo Tanisha Wiggins en Good Morning America. “Cuando empecé la escuela y [mi mamá] estaba yendo a la escuela al mismo tiempo, fue realmente un momento de orgullo para mí”, continuó la joven Wiggins. “Porque no pensé que ella iría a la escuela justo después de obtener su GED. Ella dijo: ‘¡Voy a la universidad!’ Y yo dije: ‘¿En serio?’ Y ella dijo: ‘¡Sí, puedo hacerlo!’”

Barbara Wiggins, que ha trabajado como doula, dijo a GMA que se inspiró para regresar a la escuela después de ver a otros a su alrededor tener éxito en la educación superior.

“Se trataba simplemente de ayudar a la gente y obtener más educación”, explicó Wiggins, madre de cinco hijos y abuela de 12 nietos. “No terminé la escuela secundaria, así que tuve que volver a la escuela para obtener mi GED [diploma]. Y me encantó”, dijo la mayor Wiggins.

Barbara Wiggins se inscribió en OCC en 2021 y, aunque dudaba al principio, siendo una estudiante no tradicional, nunca renunció a su objetivo de graduarse.

“Había un chico en mi clase, de 18 años”, recordó Barbara Wiggins. “Le dije: ‘Tengo un nieto que tiene 18 años’. Le dije: ‘Soy lo suficientemente mayor como para ser tu abuela’. Y todos empezamos a reír”.

A lo largo de su trayectoria, Barbara Wiggins dijo que sus profesores y su familia fueron algunos de sus mayores animadores y seguidores.

VIDEO VIRAL | Barbara y Tanisha Wiggins celebraron su graduación conjunta con sus familiares y amigos. (Foto: Onondaga Community College)

Agradecidas con su universidad y compañeros

“Al principio, mi primer semestre, tuve una profesora llamada Tina May. Hizo que todos en la clase se agruparan todos los días, y nos conocimos haciéndonos preguntas, fingiendo ser consejeros. Fue agradable. Fue maravilloso. Y así es como conocí a todos en mi clase”, dijo. “Así que no me sentí tan fuera de lugar entonces, porque ella lo hizo parecer tan fácil”.

Mientras tanto, Tanisha Wiggins también decidió regresar a la escuela después de comenzar en OCC cuando tenía 18 años.

“No estaba lista en absoluto. Estaba viviendo en un programa de vida [transicional]. Me diagnosticaron con un problema de salud mental a una edad temprana: depresión”, explicó Tanisha Wiggins. “Estaba entrando y saliendo del hospital, así que eso me impidió terminar la escuela porque, como cada dos meses, estaba en el hospital por la depresión que estaba experimentando”.

Más tarde, Tanisha Wiggins dijo que comenzó a tomar medicamentos, comenzó a trabajar y dejar de estudiar quedó en un segundo plano hasta que tuvo a sus hijos, que ahora tienen 2 y 1 año.

“Decidí volver después de tener hijos, porque pensé que necesitaba construir un futuro mejor para ellos para que pudieran tener un buen modelo a seguir”, dijo la madre de dos hijos.

Además de su familia y profesores, Tanisha Wiggins también elogió el programa “Return to Complete” de la universidad comunitaria y la guardería en el campus por ayudarla a completar sus estudios en OCC.

“Fue mucho para mí, pero lo hice con el apoyo de mi mamá y el apoyo de la guardería. Pude hacerlo realidad”, dijo Tanisha Wiggins. “Estoy muy agradecida de que tengan esa guardería en esa escuela porque no sé qué habría hecho sin ellos”.

A pesar de los altibajos, Barbara y Tanisha Wiggins esperan que otros puedan inspirarse en sus trayectorias. “No me rendí porque, aunque mis hijos han crecido, tengo nietos y no quiero que se rindan”, dijo Barbara Wiggins. “Quiero que sepan que si yo pude hacer esto, ustedes también pueden”.

“[Mi mamá] demostró a todos los que pensaban que no sería capaz de hacerlo”, agregó Tanisha Wiggins. “Realmente lo logró a la edad que tiene ahora, con tutorías y todo, y fue todos los días. No se detuvo. No importaba cuál fuera el clima, ella iba. Y estoy realmente orgullosa de ella”.

Para futuros estudiantes mayores como ella, Barbara Wiggins también los alentó a seguir sus objetivos educativos.

“No lo pienses, simplemente hazlo”, dijo. “Porque si sigues pensando en ello, seguirás diciendo: ‘No puedo hacer esto. No puedo hacer esto’. Pero puedes. Habrá algunas dificultades, pero las superarás. Y una vez que comiences y conozcas a los profesores y a todos los demás estudiantes, estarás feliz de haber venido. Es excelente”.

