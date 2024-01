Este enero, una madre de Florida recibió el mejor regalo para su cumpleaños número 33: la llegada de su nuevo hijo, Eden. Lo más sorprendente es que esta coincidencia es aún más especial, ya que han pasado ocho años desde que Marianna de la Cruz dio la bienvenida a su hija Jailyn el mismo día. Su historia es viral en las redes sociales.

Ahora, los tres comparten el mismo cumpleaños el 4 de enero, y de la Cruz le dijo a Good Morning America que la coincidencia no podría haber sido más sorprendente.

“Fue realmente impactante”, dijo. “Mi familia estaba en shock. Decían que estaban apostando y algunos miembros de la familia decían que nacería el 3 de enero y otros decían: ‘No, nacerá el 4 de enero’”.

En 2016, de la Cruz esperaba a Jailyn para el 12 de enero, pero su hija llegó ocho días antes. Esta vez, el bebé Eden, cuya fecha de parto estaba programada para el 16 de enero, llegó 12 días antes.

De la Cruz dijo que su embarazo con Eden fue “realmente bueno”, y el 3 de enero fue a una cita con el médico.

“En realidad, estaba en el trabajo y me fui. Le dije a mi jefe: ‘Oye, volveré enseguida. Solo tarda unos 15, 20 minutos en revisarme’”, recordó de la Cruz, contadora. “Dejé todo mi trabajo en mi escritorio. Dejé mi computadora desbloqueada, todo, y simplemente nunca regresé”.

De la Cruz dijo que en ese momento había notado menos movimiento de su bebé, así que su médico le recomendó ir al hospital para ser monitoreada. De la Cruz fue al Hospital HCA Florida Northwest en Margate, Florida, donde ya había dado a luz dos veces.

“Fui al hospital. Me evaluaron. No sé qué se vio o qué se discutió, pero el médico me llamó y dijo: ‘Hoy no te vamos a enviar a casa. Hoy te induciremos’”, relató.

Para la mañana siguiente, el bebé Eden ya había llegado. Nació a las 10:39 a.m. del 4 de enero, pesando 6 libras y 15 onzas. Es el tercer hijo de de la Cruz, quien también es madre de Crystian, de 12 años.

“Eden está muy bien”, dijo de la Cruz al citado medio. “He tenido suerte hasta ahora. Es un buen bebé, solo llora cuando tiene frío, no tanto cuando tiene hambre”.

Jailyn dijo que también estaba “impactada” cuando supo que su nuevo hermano había llegado antes de lo esperado, pero agregó que le encanta compartir su cumpleaños tanto con su mamá como con su hermano menor. “Es un milagro que él haya nacido en nuestro cumpleaños”, dijo la niña de 8 años.

De la Cruz dijo que está “emocionada” por compartir la “historia genial” con Eden algún día, y aunque ella, Jailyn y Eden comparten el mismo cumpleaños, planea asegurarse de que el día siga siendo especial para cada uno de sus hijos. “Quiero hacer que el cumpleaños de cada individuo sea especial, centrarlo en ellos”, dijo.

