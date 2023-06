Heidi Ernst era una experimentada buceadora que en mayo pasado se sumergía en las aguas de Gran Bahama. Regresaba a su bote cuando fatalidad tocó a su puerta ¿Qué sucedió? Un enorme tiburón apareció en escena el cual fue directamente a atacar a la mujer de 73 años. De milagro pudo salvarse, pero el saldo de sobrevivir fue uno muy caro pues perdió una pierna y hoy se recupera de las secuelas físicas, pero también psicológicas de este traumático episodio de su vida.

“Ni siquiera lo vi acercarse a mí. Vino desde abajo. Fue como si un camión me golpeara... he estado buceando durante 11 años, nunca hubo un tiburón que me amenazara de forma alguna. Vi que tenía mi pierna en la boca y comenzaba a sacudir la cabeza de un lado a otro”, narró Heidi, natural de Iowa, Estados Unidos, a ABC News.

Sin embargo, en un arranque de valentía o de puro instinto de supervivencia, la mujer golpeó a la bestia marina con la mano, a la vez que miembros de la tripulación le gritaban que suba a la embarcación, cosa que consiguió hacer en la parte trasera cuando se liberó del animal.

Mira aquí el video viral

“Pude desangrarme fácilmente si no hubiera sido por mi amigo que me hizo un torniquete en la pierna”, recuerda así Heidi el dramático momento, el cual en dicho periodo no fue el único reportado en las costas de Florida.

Hoy, la mujer de 73 se encuentra recuperándose de las heridas dejadas por el tiburón, su cuerpo evoluciona en su mejoría mientras, a la vez que tiene otra batalla en su mente donde debe asimilar que ya no cuenta con una de sus piernas, pero también el macabro recuerdo de un encuentro que, por poco, le cuesta la vida.

ABC News consultó a Chris Fischer, fundador de Ocearch (organización dedicada a recopilar datos, seguimiento y estudios de tiburones), quien dijo al respecto sobre los ataques de estos depredadores a humanos.

“Nuestras costas este y oeste están volviendo a la abundancia (de tiburones) que no habíamos visto desde los años 40 y 50″, lo que conlleva a que las personas y estos animales tengan mayores encuentros, aunque las probabilidades de ser atacados son estadísticamente escasas.