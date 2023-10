La maternidad y la crianza de niños suelen ser temas que, a menudo, generan intensos debates y comentarios de todo tipo. Precisamente, esto es lo que ocurrió cuando una mujer de Estados Unidos reveló el motivo por el que le hace las tareas escolares a sus hijas.

Lottie Weaver, identificada en TikTok como @lottie..weaver, es una norteamericana que se dedica a compartir su día a día como madre mediante sus redes sociales. En sus videos, se le puede ver junto a sus tres hijas, con quienes se divierte bailando, cantando y viendo películas.

Recientemente, publicó un clip en donde habla de “temas controversiales para padres”. Mientras se peina y maquilla, Lottie confiesa que intenta priorizar su relación con su esposo debido a que, en algún momento, sus niñas crecerán y se irán de casa. Asimismo, expresa el tema religioso no es un problema en casa, ya que prefieren que las pequeñas elijan en qué creer.

Por otra parte, mencionó que no suele prestar mucha atención o mimar demasiado si alguna de las menores sufre una caída. “Me encanta que tengo princesas hermosas, pero quiero criarlas para que sean fuertes (...) Mi mayor objetivo en la vida es tener la relación más honesta con mis hijas”, señaló.

La polémica se produjo cuando habló de las tareas escolares pues Lottie argumenta que la presión escolar puede resultar perjudicial para un niño, sobre todo si tiene un día cargado de actividades.

“Ayudaré a hacer la tarea de mis hijos con ellos. Sé que todos los padres ayudan, pero si mis hijas están ocupadas o si tienen prisa, o lo que sea, lo voy a hacer porque no voy a hacer que se estresen por problemas de matemáticas para los que no tienen tiempo de resolver. Lo haré, puede que no esté bien, pero ayudaré”, indicó.

La madre agregó que hace la mayoría de los proyectos de las niñas porque algunos maestros dejan tareas que pueden ser complicadas incluso para estudiantes mayores.

Como era de esperarse, su testimonio se volvió viral con más de 360 mil reproducciones y generó opiniones divididas. Mientras que algunos usuarios la apoyaron, otros dijeron que la estadounidense no debería hacerse cargo de la tarea pues fomenta pereza en las menores.

“Estoy de acuerdo con todo lo que haces”; “Quiero ser como tú cuando sea mamá”; “Nada eso es controversial”; “Estoy tan contenta de saber que no soy la única que hace la tarea de sus hijos para que ellos puedan hacer otras cosas”; “Mi mamá y tú serían grandes amigas”; “Quiero ser tu hija”; “Tal vez no sea lo correcto”; “La cosa más controversial que haces es mostrar a las niñas en TikTok constantemente”; “Los niños necesitan aprender a lidiar con el estrés, ellos tienen que hacer su propia tarea”, escribieron las personas.

¿Es bueno dejar tarea escolar a los niños?

La utilidad de la tarea para los niños es un tema debatido. Algunos argumentan que puede reforzar el aprendizaje, desarrollar habilidades de organización y fomentar la independencia. Sin embargo, los críticos señalan que la tarea en exceso puede aumentar el estrés, reducir el tiempo para actividades extracurriculares y familiares, y disminuir el interés por el aprendizaje.

La cantidad y tipo de tarea deben ser adecuados para la edad y habilidades de cada niño, y es esencial equilibrarla con tiempo para otras actividades y el juego. Cada niño es único y las prácticas educativas deben adaptarse a sus necesidades individuales.

