En la vida, hay momentos que nos llenan de alegría y emoción, momentos que se convierten en recuerdos preciosos grabados en nuestro corazón. Uno de esos momentos especiales ocurrió recientemente cuando Shelby Hoefling, una joven mujer de 32 años, decidió compartir con su querida abuela, Patricia Hoefling, la noticia más emocionante de su vida: su embarazo. El video es viral en Instagram.

La relación entre Shelby y su abuela siempre ha sido única y especial. Desde que Shelby era una niña, pasaban tiempo juntas, compartiendo risas y confidencias mientras cantaban canciones en el auto, cocinaban o horneaban deliciosos manjares en la cocina. Shelby guarda recuerdos imborrables de esos momentos, momentos que forjaron un vínculo fuerte y amoroso entre ellas.

Cuando Shelby descubrió que estaba embarazada, supo de inmediato que su abuela sería una de las primeras personas en saberlo. Preparó cuidadosamente un regalo especial que transmitiera la maravillosa noticia de una manera única y cariñosa. Sabía que la clave era sorprender a su “niñera” de la manera más dulce posible.

“Ella vive a dos horas de mí, así que fui a visitarla al día siguiente”, contó el residente de Baltimore a Good Morning America. “Sabía que quería hacer algo”.

El regalo incluía una de las comidas favoritas de la abuela Patricia: mantequilla. Era un componente esencial para el mensaje especial que Shelby había preparado. Dentro de la caja, colocó una tarjeta con una nota escrita a mano que decía: “Para el bollito en mi horno”. Esta dulce referencia al bebé que llevaba en su vientre capturaba la esencia de la revelación que estaba a punto de compartir con su abuela.

Video viral en Instagram

La futura mamá filmó la preparación y capturó la dulce sorpresa cuando abrió la caja con su abuela de 98 años frente a la cámara. Desde entonces, un carrete de Instagram del intercambio se ha vuelto viral, con más de 130.000 me gusta hasta el momento.

“‘¡Oh, tienes un panecillo en el horno!’ es la mejor parte... ¡¡Decirle a Nanny que estoy embarazada (muy crípticamente jeje ups) fue otro momento más que deseaba, esperaba y oraba!! ¡¡¡Ambos estamos EMOCIONADOS y MUY emocionados!!!”, escribió en la leyenda del video viral.

Shelby Hoefling dijo que aprendió mucho de su abuela Patricia, incluida la amabilidad, la ayuda y la mentalidad abierta.

“Tenerla allí para experimentar este hito emocionante del que ella y yo habíamos estado hablando durante prácticamente toda mi vida... fue tan especial”, recordó Shelby Hoefling, hablando con GMA.

Dijo que ella y su abuela han estado compartiendo hitos durante toda su vida, y ahora, como adulta, los momentos han sido muy preciosos: su compromiso, su boda y ahora su embarazo.

“Todas estas cosas están sucediendo muy rápido, pero estoy absolutamente de acuerdo porque significa que mi abuela puede ser parte de ello. Así que ha sido un sueño hecho realidad”, dijo Shelby Hoefling.

Patricia Hoefling estuvo de acuerdo. “Creo que hemos sido muy afortunados de poder hacer esas cosas juntos”, dijo a GMA. “Son cosas muy importantes”.

Shelby Hoefling y su esposo Andy Rayner esperan un bebé el 27 de febrero de 2024 y, cuando llegue el momento, esperan que su hijo pueda conocer a su bisabuela en persona.

“Ella me dijo: ‘Bueno, ¿cuándo nacerá el bebé?’ Y dije ‘febrero’, y ella dijo: ‘¡Ah! Me quedaré para eso. Me quedaré’”, dijo Shelby Hoefling.

