Aiden es un niño de 12 años quien se ha vuelto viral en TikTok y todo el mundo, no solo por su hermosa voz, sino porque compartió su talento para darle un toque especial, emotivo y romántico durante la renovación de votos de sus padres.

El clip que dura poco más de 3 minutos fue compartido por la videógrafa Danielle Tufano (@chasingabundance) el pasado 12 de abril en Port St. Lucie, Florida, Estados Unidos, quien entre lágrimas entona las estrofas de “You Are The Reason” de Calum Scott.

“El hijo más valiente cantando para la renovación de votos de sus padres”, se lee en la descripción del video y cuando Good Morning America lo contactó, el chico confesó que la idea de que cantara fue de su madre, no lo pensó dos veces para aceptar y que casi de inmediato sabía cuál sería el tema que interpretaría.

Mira aquí el video viral

@chasingabundance The bravest son singing for his parents vow renewal 🥺✨🙏🏼 ♬ original sound - ChasingAbundance

La canción perfecta para sus padres

“Elegí la canción porque la encuentro muy sentimental y era muy dulce. Amo a mis padres, por eso decidí elegir esa canción para cantar en la boda”, pero la emoción del momento de sus progenitores lo embargó y no pudo evitar soltar lágrimas, las cuales secó rápidamente para continuar.

“Estaba muy nervioso por estar frente a tanta gente, pero estaba emocionado y feliz al mismo tiempo de estar con ellos en la boda, de cantar para mis padres”, confesó sonriendo.

Por su parte, Kemorene Mills-Armstrong, madre de Aiden, confesó que en más de un momento de la interpretación de su hijo lloró: “cuando comenzó, estaba muy emocionada. Desde el principio fue muy emotivo y luego escuchar a todos los invitados en el fondo. Estaban llorando, así que se me llenaron los ojos de lágrimas, tenía que mirar hacia arriba porque todas las lágrimas de derramarían. Fue un momento muy especial”.

Tras la emoción, el niño de 12 recuperó la compostura para poder entonar y mostrar su privilegiada voz: “me emocioné mucho al principio, luego, me olvidé de las emociones y esas cosas y, simplemente, lo dejé salir”.

Aiden contó a GMA que desde siempre ha disfrutado de cantar, que aún asiste a las clases de canto, teniendo entre sus sueños conocer a gente como Calum Scott, pero también a Bruno Mars o Charlie Puth.

Éxito viral inesperado

Kemorene, por su parte, nunca pensó que el momento íntimo de su hijo cantando de forma tan emotiva se haría viral (con más de 4.6 millones de vistas) entre tantas personas.

“Honestamente, no tenía idea de que sucedería, pero he leído los comentarios y no puedo creer que sean tan positivo. He llorado la mayor parte del tiempo, porque no creía que la gente lo quisiera tanto. Incluso en su escuela, todos sus amigos lo saben, el director también. Es un momento realmente especial”, sentenció.