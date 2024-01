Una pareja de Arkansas, Estados Unidos, arremetió contra el dueño de un salón de bodas luego de que este les dijera que el matrimonio entre personas del mismo sexo va en contra de sus creencias religiosas.

Ali Waggy y su prometida, Jessica Robinson, dijeron que estaban preparadas para realizar la boda de sus sueños en The Barn at Grace Hill, un moderno local de fiestas ubicado en 678 S Grace Hill Rd, en el condado de Newton.

Después de enviar un correo electrónico al lugar para hablar sobre el pago del espacio, las jóvenes recibieron una respuesta que las llenó de indignación.

“Si bien nuestra creencia religiosa profundamente arraigada nos impide celebrar cualquier cosa que no sea el matrimonio entre un hombre y una mujer, deseamos servir a todos por igual y no queremos impedir que nadie use nuestro edificio si así lo desea”, se lee en el mensaje enviado por el propietario y que fue publicado en Facebook por Ali.

“Nuestros corazones están para servir, independientemente de raza, credo, color, origen, orientación sexual, género o estado civil, manteniendo también nuestras convicciones y creencias”, señalaron los propietarios. “Si decide que nuestro granero es el lugar que desea para su boda, hemos aprendido que lo más justo para usted es saber quiénes somos y dónde está nuestro corazón”.

Foto: Ali Marie Waggy / Facebook

Aunque el sitio no les prohibió por completo usar el lugar para su matrimonio, la pareja renunció a la propuesta por motivos de inclusión.

“Creo que es más perturbador que todavía estemos lidiando con esto y estamos en 2024″, declaró Waggy en conversación con un medio local.

La joven, quien es maestra de preescolar, aseguró que “lloró toda la noche” después de recibir el desgarrador correo electrónico. Explicó que ella y los dueños del salón habían estado hablando sobre la boda durante varios meses, antes de que ellos le hablaran sobre sus creencias religiosas.

Mediante sus redes sociales, la chica compartió su angustia y pidió ayuda a sus conocidos pidiendo referencias sobre lugares que pudieran albergar su casamiento en julio de 2025.

A pesar de la decepción inicial, la docente señala que se siente ilusionada pues ha recibido muchas sugerencias para llevar a cabo el evento. Ahora, espera que su publicación ayude a otras parejas LGBT a evitar ir allí para que no pasen lo mismo que ella.

“Si puedo ayudar incluso a otra persona... a no pasar por eso, eso es una victoria”, concluyó.

