Isabel Lomax navegaba de lo más tranquila en Facebook cuando, de pronto, se topó con un video de ella en la playa amamantando a su bebé. Esto no la impresionó mucho, pero lo que la enfureció fue el hecho de ser brutalmente criticada por la mujer que hizo la publicación por no ´cubrirse’, por lo que envió una contundente respuesta a sus críticos y su mensaje se hizo viral.

Nuestra protagonista tiene 24 años y es madre primeriza; nos cuenta que se topó con este descubrimiento en horas de la mañana cuando vio un video suyo en la playa, estaba en topless a la par de dando de lactar a su bebé.

“No estoy avergonzando a las mujeres que amamantan a sus bebés, estoy avergonzando a la mujer que amantó en público, sin respeto por cubrirse y, simplemente, dejar que sus senos salieran para que todos los vieran ¡Cúbrelos, maldición!”, se lee en la publicación.

Mira aquí el video viral

“No debería tener que tapar los ojos de mi hijo y explicar por qué tus senos están expuestos y, francamente, tampoco quiero verlo ¡ten un poco de respeto! En serio, cúbrete ¿Qué diablos le pasa a la gente”, continúa la indignada persona.

La épica respuesta de Isabel

Isabel acudió a TikTok para hacer un contundente descargo, además de explicar el por qué hizo lo que hizo: “esta mujer no solo pasó junto a mí varias veces con su hijo, sino que tuviste todas las oportunidades para decirme algo... elegiste publicar un video mío y de mi hijo en Facebook para que el mundo lo vea”.

Y continuó: “¿qué pasaría si te dijeran que la única forma en que puedes comer en la playa es si estás cubierta con una toalla?”, además de agregar que amanta a su pequeño en restaurantes, en la calle, que nadie le hizo problema alguno, que la dejaban hacer su labor de mamá.

“La próxima vez que veas a una madre amamantando a su hijo en público, cubierta o no, dile lo bien que lo está haciendo. Además, que se sepa que su hijo tiene cuatro años. Si estás sexualizando un seno a un niño de esa edad, tienes tus propios problemas”, dijo en su épica respuesta.

Recibe apoyo de sus seguidores

Cuando el video viral se hizo viral, recibió mucha empatía de parte de su comunidad: “alimenta a tú bebé de la forma que elijas. Lo estás haciendo increíble”, “les enseño a mis hijos que es increíble que las mamás puedan hacer esto y lo vean, pero no mirar porque es descortés”, “siempre le digo a la gente que se ponga una camisa en la cabeza para que no tengan que verme amamantar, ja, ja, ja, o que vayan al baño a comer mientras ella come en la mesa”, “amamanto hace ocho meses y esta es mi peor pesadilla. No puedo imaginar cómo te sentiste”, “quejarse de la desnudez en una playa es una locura de todos modos. Todos están casi desnudos, unos más que otros ¡A quién le importa!”.

