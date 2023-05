Yazzmin Johnson es una profesora de tercer grado que reside en Missouri, Estados Unidos. Ella está dando la hora en TikTok porque en su cuenta (@born2win03) subió un video viral donde aparece anunciando las vacaciones de verano mientras canta una canción.

“Mantenlos niños (x3). Son las vacaciones de verano, no me llames ‘Miss’. Es hora de divertirse, no de calificar un cuestionario. ¿Sabes qué hora es? Es verano. Puedes mantenerlos niños”, cantó la docente teniendo el fondo musical del tema ‘Keep Dat’ de iCandy.

La canción divirtió bastante a los usuarios de TikTok. Es por eso que la publicación, actualmente, posee más de 34 mil reproducciones y una gran cantidad de comentarios. Debido al impacto que generó el clip, la maestra llegó a ser entrevistada por Good Morning America, un programa matutino de Estados Unidos.

Mira aquí el video viral

A la profesora le encanta su profesión

“La canción es básicamente (sobre) cada cosa que tenemos que hacer durante todo el año que se ha vuelto casi un ‘asco’ en cierto sentido”, sostuvo a la citada fuente. Admás, la profesora, que ha enseñado durante cinco años, dejó en claro que le encanta su profesión y que solo publicó el video viral para celebrar el final del año escolar.

“Merecemos darnos palmaditas en la espalda y divertirnos. Porque todos saben, enseñar después de la pandemia es totalmente diferente que antes. Entonces, me encanta ver a los maestros tan felices y celebrando entre ellos”, recalcó la maestra, quien jamás imaginó que su publicación tuviera tanto éxito.

