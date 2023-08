Una mujer de Estados Unidos acudió a las redes sociales para hacer una inusual revelación: ella se niega rotundamente a que su hijo consiga un empleo. En un video publicado en las redes sociales, explicó los motivos detrás de su decisión y su testimonio no tardó en generar una gran controversia.

“Parece que he estado trabajando desde siempre; ya estoy física y mentalmente lista para jubilarme”, dijo Esther Boyd, de 33 años, a South West News Service, agregando que tiene empleo desde los 14 años.

La norteamericana, según cuenta, no quiere que su hijo Noah, de 15 años, siga sus pasos. “Le dije: ‘No quiero que consigas un trabajo. No creo que sea una idea inteligente’”, señaló, argumentando que no quiere que él piense que “tiene que trabajar solo para mantenerse con vida”.

“Puedes hacer esto toda tu vida. ¿Por qué empezar ahora?”, añadió la madre. Ella asegura que, de momento, puede mantener a su hijo y darle todas sus comodidades. Mientras tanto, quiere que el menor descubra sus pasiones y encuentre algo que realmente le importe o le guste.

El medio New York Post informa que Esther trabajó como camarera durante 20 años. Casi dos décadas después, se desempeña como fotógrafa y coordinadora de marketing en Burleigh Heads, Australia.

¿Por qué una madre se niega a que su hijo consiga empleo?

Sobre su experiencia, indica que le parece “una locura” que un adolescente obtenga experiencia siendo tan joven.

“Creo que es una locura decirle a un niño pequeño de 15 años que salga al mundo y consiga un trabajo para experimentar, como si no fuera a tener esa experiencia durante toda su vida”, dijo. “No se retirará hasta que tenga 100 años. No comenzará a los 15″.

Los amigos de Noah tienen empleo, lo que inspiró al menor a preguntarle a su madre sobre la posibilidad de solicitar trabajo también ya que deseaba “dinero para hacer cosas”.

“Dije que le daría dinero para hacer cosas. Puedo financiar tu existencia”, recordó, señalando lo “privilegiada” que es la situación de su familia.

Boyd no ha puesto una fecha para que su hijo encuentre trabajo, pero el pequeño expresó su interés en la ingeniería y asistir a la universidad.

Finalmente, la estadounidense aconsejó a otros padres que dieran a sus hijos la oportunidad de explorar nuevos pasatiempos de manera que pueden encontrar algo que realmente les guste.

“Puedes criar a tu hijo con curiosidad y enseñarle estas cosas sin tener que trabajar”, concluyó. “Deberíamos enseñar a los niños desde pequeños a confiar en sus instintos y juicios y a crecer seguros y felices”.

¿Cuáles son los beneficios de un adolescente que consigue empleo?

Los adolescentes que consiguen empleo se benefician al adquirir experiencia laboral, aprender habilidades prácticas y financieras, desarrollar responsabilidad, independencia y confianza, establecer conexiones sociales, explorar industrias, prepararse para la adultez y mejorar su autoestima y sentido de logro.

Además, les brinda la oportunidad de invertir en su educación futura y les proporciona valiosas habilidades transferibles para su desarrollo personal y profesional a largo plazo.