En las redes sociales, el debate sobre si es obligatorio o no dejar propina al visitar un restaurante se ha tocado innumerables veces. Sin dudas, se trata de un tema candente que, en la mayoría de ocasiones, genera opiniones divididas. Este pago es, desde hace muchos años, un gesto que sirve para recompensar un buen servicio; no obstante, a medidas que pasa el tiempo y evolucionan las normas sociales, surgen argumentos sobre si el dejar dinero adicional debería ser un requisito.

Una de las polémicas más recientes relacionadas con propina viene desde Argentina, donde un usuario utilizó su cuenta de Twitter para mostrar que un restaurante le hizo un recargo llamado “propina sugerida” del 10% del total tras un consumo final de 2500 pesos, es decir, unos 250 pesos que él no autorizó pero igual fue incluido.

El tuitero @dzapatillas, quien se dedica a brindar consejos legales mediante sus redes sociales, tildó el hecho de “ilegal” y publicó una fotografía con la boleta de venta emitida por el local.

Foto: @dzapatillas / Twitter

“Eso no parece legal. La propina siempre es opcional y ahí indirectamente la están agregando de prepo. El ticket debe ser final sin propina (costumbre dejar el 10% pero no obligatoria)”, escribió el joven.

La publicación generó un acalorado debate pues, mientras que algunos criticaron duramente lo realizado por el restaurante, otros defendieron al local asegurando que el documento “no tiene valor fiscal” pues solamente es un ticket de control de mesa.

“Yo hice un evento en un famoso bar de Recoleta (hablamos de miles de pesos) y me obligaron a dejar propina. Cash, nada de transferencia, ni factura. Bien en negro. Y si no aceptaba no me hacían el evento”; “Me pasó en varios lugares de Mendoza. O sea que si vas entre varios y gastás 100 mil tenés que dejarles de prepo 10 mil de más, me parece indignante”; “Si fuera un ticket fiscal sería ilegal, pero es solo un papel que dice control de mesa, es una sugerencia impresa, pero no tiene valor fiscal ni obliga al cliente a su pago ni al emisor a tributar sobre ese total”; “Eso ES legal. Es una comanda con una sugerencia de propina. Ni te obliga ni es ticket fiscal. Es para que el consumidor chequee los consumos ANTES de facturar”, escribieron las personas.

¿Es obligatorio dejar propina?

El dejar propina en un establecimiento depende del país, la cultura y las normas locales. En muchos lugares, es una práctica común y se espera como parte de la compensación del personal de servicio, como meseros, camareros, taxistas, entre otros.

En muchos países, especialmente en Estados Unidos, la propina es considerada casi obligatoria debido a que los salarios de los trabajadores de servicio suelen estar diseñados teniendo en cuenta que recibirán propinas como parte de su remuneración total.

Sin embargo, en otros lugares, como algunos países europeos, los salarios de los trabajadores de servicio suelen ser más altos y las propinas no son tan esenciales.

