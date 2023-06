Cuando Scooter vino al mundo lo hizo con sus patas traseras deformadas, por lo que se tomó la decisión de sacrificarlo, pero la vida tenía deparada grandes cosas para el perro crestado chino, pues hoy por hoy se ha hecho con el pintoresco título del ‘perro más feo del mundo’, con su historia fascinando a millones de personas.

En la competencia celebrada en Petaluma, California (Estados Unidos), venció entre otras cosas, por aquellos de imaginación muy afiebrada quienes aseguraron les hacía recordar a un hipopótamo peludo, por ejemplo, por la corona de pelo blanco a un costado de su cabeza, con la lengua siempre al aire libre y usar solamente sus patas delanteras para caminar.

Pero, descripciones jocosas aparte, lo cierto es que el reciente reinado de Scooter es también un triunfo sobre la muerte. “no solo sobrevive, sino que prospera. Él no tiene idea de que es diferente de cualquier otro perro”, se lee en el portal web del concurso, además de revelar que el lomito fue rescatado por un voluntario del Saving Animals from Euthanasia.

Mira aquí el video viral

Esta persona, tras salvarlo, lo llevó a un centro de control de animales ubicado en Tucson, Arizona: “sabía que este cachorro podría tener la oportunidad de encontrar un buen hogar y una vida bastante normal con el apoyo de nuestro grupo de rescate”.

Es entonces cuando aparece Linda Elmquist en el camino de Scooter, con quien ha intentado llevar una vida de lo más normal posible a pesar de su discapacidad: “pese a los desafíos que ha enfrentado con sus patas traseras deformadas, ha desafiado todas las probabilidades y nos ha mostrado el verdadero significado de la resiliencia y la determinación... se ha convertido en una inspiración para innumerables personas en todo el mundo”, dijo.

En principio, muchos podrían pensar que el concurso es una excusa para burlarse de lomitos no tan vistosos, pero en su web aseguran lo contrario, pues afirman que su objetivo es mostrar que estos perros son ‘hermosos’.