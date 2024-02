En diciembre de 2023, Katrina Ivan, una profesora y propietaria de un pequeño negocio, desató una discusión en línea al compartir en TikTok una interesante estrategia para maximizar las ganancias de su niñera. La madre de Missouri, Estados Unidos, dejó una nota a su niñera con una lista de tareas opcionales y los pagos asociados a cada una de ellas. El video es viral en las redes sociales.

“Te invito a relajarte y ver televisión toda la noche, pero si quieres ganar un dinero extra, estas tareas están disponibles”, reza la nota.

La lista incluía diversas tareas, desde $3 por aspirar el sofá, $10 por organizar los juguetes del hijo, hasta $15 por limpiar el refrigerador.

El video de TikTok se volvió viral, acumulando 1.5 millones de vistas y más de 1,700 comentarios, la mayoría elogiando la creatividad de Ivan.

“Es una gran oportunidad para la niñera. Le estás dando opciones, y eso me encanta”, escribió un usuario. Otro añadió: “Como niñera, me hubiera encantado esto. Muchas veces hacía un montón de limpieza de todos modos. ¡Esto me haría sentir muy valorada por la familia!”

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Debate en TikTok por el video viral

Sin embargo, algunos usuarios de TikTok argumentaron que Ivan no compensó justamente a la niñera. “Creo que $10 es muy poco para algunas de estas tareas, considerando la cantidad de trabajo/tamaño del desorden”, comentó una persona.

Ivan respondió con varios videos adicionales abordando preguntas y sugerencias. En uno de ellos, explicó que pagó $75 a la niñera, una estudiante local de secundaria, por cuidar a su hijo durante cuatro horas. Ivan aclaró que su hijo ya estaba dormido cuando la niñera llegó.

“Ella hizo las cosas mientras él dormía, y fue una elección”, dijo Ivan. “No decidió hacerlo todo, y está bien”.

Luego proporcionó un desglose del pago final de la niñera, indicando que la joven recibió $115 por cuidar a su hijo y completar cuatro tareas de $10 cada una. En última instancia, la niñera ganó $28.75 por hora.

“A ella le encantó esta idea”, afirmó Ivan sobre la niñera. “En 10 minutos de haberse ido, vi mi timbre de la puerta sonar, y ella estaba afuera limpiando las ventanas. Así que le gustó la oportunidad y estaba agradecida”.

En una conversación con BI en TikTok, Ivan expresó su creencia de que la lista de tareas opcionales podría convertirse en la “nueva normalidad”.

“La respuesta ha sido abrumadora”, dijo Ivan. “Las madres han amado la idea y creo que esto se convertirá en la nueva norma”. Con esta estrategia innovadora, Ivan no solo ha generado atención en las redes sociales, sino que también ha planteado la posibilidad de un enfoque más flexible y beneficioso para las niñeras en el futuro.

TE RECOMIENDO ESTE VIDEO

VIDEO VIRAL | Azafata de avión pide la colaboración de todos a bordo para sorprender a su hijo por su cumpleaños. (Video: TikTok Southwest Airlines)