En un sorprendente giro de los acontecimientos, Tamara Drpić, una futura mamá, ha dejado a internet entre risas al compartir un video desde la sala de partos, demostrando una ética laboral impecable y digna de admirar.

Vestida con una bata de hospital, Tamara, llena de emoción y alegría inducida por fentanilo, anuncia: “¡Hola, gracias por revisar! En realidad, voy a tener un bebé esta noche. En este momento, estoy drogada con fentanilo debido a la epidural”.

Pero eso no es todo, continúa: “Sí, llegó mucho antes de lo que esperaba, pero no te preocupes, cerraré algunos correos electrónicos y cosas así. Avísame si tienes alguna pregunta sobre One Note”.

Definitivamente, este no es el típico mensaje de fuera de la oficina, sino más bien un testimonio de la increíble (y algo peculiar) capacidad de las madres trabajadoras para hacer malabares.

Mientras nos reímos, es difícil ignorar la realidad subyacente que muestra este video: la implacabilidad de la cultura de trabajo y esfuerzo, que puede infiltrarse incluso en los momentos más personales.

Este sentimiento resonó con muchos, como señaló un usuario: “¡La empleada corporativa definitiva!”. “Esto me pasó a mí. Hospitalizada a las 35 semanas, una semana antes de mi permiso de maternidad. Estaba dictando correos electrónicos a mi esposo porque los medicamentos me tenían las manos demasiado hinchadas para escribir”, compartió otra persona.

“Esto me pasó cuando tuve un accidente automovilístico y estaba en el hospital. El trabajo dijo: ‘envía pruebas’”, compartió otro usuario. Y esta persona bromeó: “Esta es la versión adulta de mis niños de kindergarten dándome demasiada información sobre la vida privada de sus padres. Jaja”.

Tamara respondió con un comentario de seguimiento que agrega otra capa a este escenario surrealista. “Oh, empeora. Es tan vergonzoso. Imagina, yo, grande y embarazada, caminando hacia la sala de partos, sosteniendo mi computadora portátil y preguntando: ‘¿Puedo usar mi computadora portátil para trabajar desde aquí?’ mientras tengo ocho centímetros de dilatación. Sí, muy, muy estadounidense”.

