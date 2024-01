Algunos integrantes de la tripulación de un crucero se sumaron a una tendencia de TikTok que consiste en compartir detalles intrigantes de sus trabajos, los cuales van desde encuentros con animales marinos hasta aspectos más personales como su día a día o su vida amorosa estando a bordo.

En esta ocasión, ha sido la usuaria Zoie (@zoiemadigan) quien, mediante un video subido a la mencionada plataforma, dio a conocer las particularidades de su empleo, en un testimonio que se viralizó y superó el millón de reproducciones.

“Trabajo en un crucero y, por supuesto, todos salen con todos”, señaló la joven. “Trabajo en un crucero y, por supuesto, me acostumbro a la comida desordenada de la tripulación”, dijo otro miembro de la tripulación.

Sus colegas compartieron otros aspectos, entre ellos: ver delfines todos los días, conocer todos los chismes que ocurren entre el personal, que no hay días libres al trabajar en un crucero, el no poder responder mensajes de texto o llamadas porque no hay señal en el mar o el hecho de no poder ver a ciertos compañeros debido a las diferencias de horarios entre los trabajadores.

A pesar de las experiencias únicas, algunos espectadores mostraron sus reservas sobre seguir una carrera en un crucero, mencionando largas horas de trabajo, la falta de días libres y consideraciones económicas.

A pesar de ello, otros mostraron interés en trabajar en un crucero, inspirados por la posibilidad de explorar el mundo mientras se recibe un pago por ello.

“Quiero vivir en un crucero durante un año sólo para sacarlo de mi sistema”; “Aunque puedes ver el mundo… pagado…. Lo haría durante aproximadamente un año”; “Uf, tengo tantas ganas de trabajar para un crucero”, comentaron algunos.

¿Qué se necesita para trabajar en un crucero?

Trabajar en un crucero implica cumplir con requisitos específicos. Se suele requerir que los solicitantes tengan al menos 21 años y la ciudadanía o permiso de trabajo adecuado. La habilidad para comunicarse en inglés es esencial y, en muchos roles, la experiencia previa en la industria o una educación relacionada puede ser necesaria.

Además de los requisitos básicos, los trabajadores de cruceros deben estar dispuestos a llevar un estilo de vida nómada. Los contratos tienen una duración específica y pueden incluir cambios frecuentes de ubicación. La disposición para trabajar largas horas y en turnos irregulares es esencial, ya que la industria opera las 24 horas del día.

La capacidad de mantener un enfoque profesional y amigable también es clave, ya que los trabajadores desempeñan roles de servicio al cliente, contribuyendo a la experiencia general de los pasajeros a bordo.

