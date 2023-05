Son muchas las personas que, cada año, deciden emigrar a Estados Unidos buscando tener un mejor futuro; sin embargo, es indispensable tener en cuenta que, de no cumplir ciertas medidas en la nación norteamericana, quien viaja puede tener problemas con las autoridades migratorias y, en el peor de los casos, ser deportado.

Precisamente, esto lo ocurrió a Ignacio de Luca, un hombre de Lanús, Argentina, que utilizó sus redes sociales para contar el drama que vivió al aterrizar en la ciudad de Miami.

“La idea principal era ir a juntar dinero para poder sacar y pagar la ciudadanía italiana, pero no fue como esperaba el plan”, reveló el joven en conversación con el medio Todo Noticias.

Según contó, ya había estado en EEUU durante más de cinco meses, pero tuvo que volver a su país porque si se quedaba más tiempo “estaría de ilegal”.

Así, permaneció seis meses en Buenos Aires y, transcurrido el tiempo necesario para poder regresar, compró un vuelo e hizo una reserva en un hotel de Orlando; no obstante, cuando creyó que había logrado su objetivo de ingresar a los Estados Unidos, los funcionarios locales lo empezaron a interrogar.

“Cuando llegué a Miami pasé por la línea de Migraciones y me empezaron a hacer las preguntas clásicas: cuánto dinero traía, si era la primera vez que venía”, recordó. “Al hombre que me atendió le comenté que había estado más de cinco meses. Él lo confirmó con el sistema y me preguntó si había trabajado en Estados Unidos. Dije que no. A lo que preguntó cómo había hecho para mantenerme todo ese tiempo sin trabajar”.

Relato viral de joven latino que fue deportado de EEUU

“Me hicieron ingresar en una oficina en donde me atendió una mujer, que realizó las mismas preguntas que su compañero. Ella, al final, dijo que no me creía. Que mucha gente estaba viajando a Estados Unidos para quedarse”, agregó. “Ellos estaban seguros de que antes había ido a trabajar. Yo no di el brazo a torcer y negaba todo. Allá trabajé en un local de ropa, en blanco, no es que estuve cinco meses de turismo. La visa estaba vigente y no permanecí ilegal”.

Ignacio asegura que, tras este intercambio, le pidieron su celular para revisarlo. Le prometieron que, “si no encontraban nada”, lo dejarían pasar.

“Me palparon, midieron, pesaron y hasta cortaron los cordones de unas zapatillas y una campera. Me preguntaban si el celular era nuevo. Hasta incluso me preguntaron cuándo lo había comprado. Respondí que justamente lo traía de mi viaje anterior. Lo que pasó es que vieron algo en mi celular. Se dieron cuenta de que estaba vacío”, señaló.

Al cabo de unos minutos, el argentino fue llevado a una celda y le confirmaron que no habían encontrado nada en su celular. A pesar de ello, le dijeron que no lo iban a dejar pasar debido a que mucha gente estaba yendo a vivir a Estados Unidos de manera ilegal.

Así, fue escoltado a un avión que iba de regreso a Buenos Aires. “Incluso le dieron el pasaporte al piloto, que me lo devolvió cuando aterrizamos en la Argentina”, indicó.

El joven finalizó su relato asegurando que, tras volver a su país, consiguió empleo en una concesionaria de autos. Por otra parte, dio a conocer que las autoridades norteamericanas le impusieron un duro castigo: “por 5 años no puedo volver a Estados Unidos”.

¿Cómo viajar a Estados Unidos desde Perú?

Para viajar a Estados Unidos desde Perú necesitas la documentación necesaria que te permitirá ingresar a la nación norteamericana. Estos son: pasaporte vigente y VISA americana vigente, señala el portal Assist Card.

Conoce a continuación el paso a paso para obtener una VISA americana:

Llenar el formulario DS-160. Es un formato que puedes completar de manera online con tus datos personales para solicitar la visa.

Es un formato que puedes completar de manera con tus datos personales para solicitar la visa. Realizar el pago de arancel de solicitud de visa (MRV). Tiene un costo de 160 USD y es una tarifa de “visa legible por máquina” para validar la solicitud.

Tiene un costo de 160 USD y es una tarifa de “visa legible por máquina” para validar la solicitud. Agendar una cita en la embajada. A partir de mayo del 2022, la Embajada de EE.UU. en Lima puso a disposición una fila virtual a fin de agilizar el proceso.

A partir de mayo del 2022, la Embajada de EE.UU. en Lima puso a disposición una fila virtual a fin de agilizar el proceso. Presentarse a la entrevista consular. No olvides que el trámite es presencial y personal, por lo que deberás acudir a la hora programada.

No olvides que el trámite es presencial y personal, por lo que deberás acudir a la hora programada. Recibir su visa americana. Si la solicitud ha sido aprobada, anexarán la visa a tu pasaporte.