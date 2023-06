Miles de personas adoran con correr varios kilómetros como deporte, sin embargo, no somos la única especie en dar maratones. ‘El Chicles’ es un perro con vasta experiencia en carrera de fondo, no por nada ya ha competido en más de una docena de carreras, ¿Qué cuenta su historia? Hace poco se volvió campeón es una carrera de 5 kilómetros y su amo (entrenador) no podría estar más contento con su talento.

“El Chicles” se volvió un ícono de las carreras perrunas del Conalep en Tijuana, dentro de México. Su habilidad viene forjándose durante años y a sus más de 8 años de edad aún tiene energías que dar. Es tal su determinación que este dulce perro, aparentemente mestizo, tiene su propia cuenta en TikTok llamada @elchicles1350: aquí se suben los capítulos de su entrenamiento y momentos de juego con su familia mexicana.

“Es todo un maratonista”

Fueron 5 kilómetros los que ‘El Chicles’ tuvo que pasar a ‘patitas firmes’, pese a su pequeño tamaño. Aun pasando los 8 años de edad, más 56 años para un adulto humano, la mascota alcanzó el 1er lugar en la extendida carrera por sobre encima de otros competidores: “Vámonos a entrenar. Hoy toca ruta tatis”, se contó sobre sus días previos a la competencia en la categoría: ‘Perruning’.

Mira el video viral

El momento en el podio le valió al ‘El Chicles’ cerca de 500 mil ‘views’ en TikTok y las imágenes no podrían ser más tiernas sobre el ‘mejor amigo del hombre’: el dulce ‘can’ fue vestido con una medalla dorada de campeón; su dueño y ‘coach’ lo acompañó en todo momento y hasta llegó a levantarlo en el estrado.

Hoy en día, esta mascota deportista forma parte de la elite tijuanense y aún podría defender su título por varios años más: “Ya merecía el primer lugar ¡Grande El Chicles!”, “Qué gran deportista de 4 patas, ya quisiera que mis perros sean así”, “Chicles ha hecho más por el deporte mexicano que Ana Gabriela”, son algunos de los comentarios entre fans y curiosos en TikTok, después de todo, este dulce perro es muy carismático con quienes se acercan a acariciarlo.

Carrera de perros en Tijuana

Además de la competencias caninas que realiza el Conalep, el canódromo caliente de Tijuana es en donde se libra las carreras de alta velocidad entre galgos velocistas.

El hipódromo queda exactamente en Blvd. Agua Caliente 12027 y se puede gozar de distintas presentaciones, desfiles y una gran red de apuestas por los perrunos más veloces.