La historia de Eric Esch es famosa en el ciberespacio luego de que sea el mismo quien cuente el nuevo peso que tiene. El hombre de ahora 57 años de edad contó lo feliz y encantado que se encuentra por su reciente estado físico y por ahora sentir que está en una de las mejores formas de su vida fuera de la competencia profesional.

Con más de 48 mil seguidores en su cuenta de Instagram, este personaje pudo hacer pública su novedosa figura, la cual se ha visto modificada después de haber perdido cerca de 100 kilos debido a las diferentes dietas a la que se sometió y, principalmente, al estilo de vida que ahora lleva para mejorar su salud.

Contento con su figura

En la publicación que tiene más de 17 mil ‘me gusta’, Eric detalló que hace más de un año llegó a pesar ceca de 240 kilos, llegando a tener complicaciones de salud y problemas relacionados a la depresión por su condición física. Sin embargo, gracias a un cambio radical ahora pesa 136 kilos aproximadamente.

“Mira, nunca he hecho un pesaje público, la primera vez, tenía 515 hace como un año y medio, hace dos años, así que veamos cuánto peso ahora”, se le escuchó decir en el contenido mientras se subía a una balanza eléctrica para demostrar su nuevo peso, el mismo que lo tenía muy contento, en comparación a su estado pasado.

Cabe mencionar que, la celebración de sus seguidores llega después del mal momento que llevó Esch, ya que, pensó incluso en quitarse la vida por la pésima racha. “Pasé por una etapa en la que estaba viendo el final de mi vida, no es que me fuera a suicidar”, le dijo a The Sun el año pasado.

