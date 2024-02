Con una trayectoria de 25 años como auxiliar de vuelo, un hombre se animó a compartir algunas de las experiencias más inusuales y sorprendentes vividas a lo largo de su carrera. En una sesión de preguntas y respuestas, el profesional detalló situaciones extraordinarias que van desde intentos de agresión al personal hasta pasajeros consumiendo sustancias ilícitas en el baño del avión.

El sujeto, que trabaja para una importante aerolínea estadounidense, compartió también historias de su día a día, destacando tanto los aspectos positivos como los retos únicos que enfrenta estando en el aire.

Según el New York Post, el empleado, que prefirió no revelar su nombre, mencionó que trabaja en vuelos nacionales por la mañana, lo que significa que permanece en el aeropuerto desde las 5 o 6 am hasta las 5 pm.

Entre las curiosidades reveladas, comentó lo difícil que son las relaciones románticas entre colegas de la tripulación. Explicó que, aunque no son tan frecuentes como se rumorea, las conexiones a veces se dan especialmente entre pilotos casados y heterosexuales con asistentes masculinos homosexuales.

También abordó la problemática de tener que lidiar con pasajeros problemáticos, subrayando que la percepción de los clientes sobre el vuelo ha cambiado con el tiempo, afectando la dinámica del trabajo.

La mentalidad de los pasajeros “ha cambiado”

El profesional señaló que algunas de las peores cosas que ha visto son pasajeros “peleando, defecando o cantando” en sus asientos. Asimismo, mencionó que también encontró “condones usados, ropa interior sucia (masculina y femenina), tampones usados, solo por nombrar algunas cosas”.

De hecho, en más de uno ocasión se encontró con viajeros que intentaron escupirle y pelear con él. “La gente piensa que subirse a un avión es un derecho suyo y que no se toma en serio lo que decimos”, declaró el auxiliar. “Toda la mentalidad de los clientes ha cambiado la forma en que es este trabajo”.

Por otra parte, el hombre reveló detalles sobre las condiciones laborales de los asistentes de vuelo, indicando que los salarios iniciales suelen ser alrededor de $24 por hora de vuelo, excluyendo viáticos y considerando factores como la ocupación del avión.

Añadió que el salario máximo se alcanza después de unos 15 años y suele ser de aproximadamente $75 por hora de vuelo. A pesar de los desafíos, alentó a las personas de todas las edades interesadas en la profesión a considerarla, destacando algunas aerolíneas específicas como opciones atractivas.

“Tenemos personas de entre 50 y 60 años que son contratadas”, dijo. “Yo diría que lo hagas. Mire especialmente Southwest, Delta, Alaska, JetBlue”.

En cuanto a encuentros con celebridades, compartió experiencias positivas y negativas. Mientras su encuentro con Gene Simmons de KISS fue “lo mejor”, calificó su experiencia con Julia Roberts como desagradable. “No es nada agradable”, aseguró.

¿Qué se necesita para ser azafata?

Para convertirse en azafata, es esencial obtener la educación necesaria, como un diploma de escuela secundaria y preferiblemente formación en hospitalidad o turismo. Muchas personas también eligen completar programas específicos de la industria de la aviación, que abordan aspectos como seguridad a bordo y servicio al cliente.

Una vez completada la formación, el siguiente paso es buscar oportunidades de empleo. Se puede aplicar directamente a aerolíneas que estén contratando personal de cabina, siguiendo sus requisitos específicos de edad, altura y habilidades de comunicación. La entrevista y la evaluación de habilidades incluirán pruebas prácticas sobre interacción con pasajeros y resolución de situaciones hipotéticas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Te recomiendo ver este video

VIDEO VIRAL | Azafata de avión pide la colaboración de todos a bordo para sorprender a su hijo por su cumpleaños. (Video: TikTok Southwest Airlines)