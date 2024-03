A pesar de sus 65 años, Madonna sigue ofreciendo conciertos para alegría de sus millones de fanáticos, aunque recientemente estuvo involucrada en un hecho que no fue del gusto de la comunidad. Durante un concierto en Los Ángeles, la cantante pidió al público que se ponga de pie, incluido a una joven en silla de ruedas que estaba en primera fila. A los pocos minutos, sin embargo, se dio cuenta de su error y pidió disculpas. Las imágenes se viralizaron rápidamente.

El último jueves 7 de marzo, Madonna ofreció el tercero de cuatro shows que tiene programados en Inglewood, ciudad del condado de Los Ángeles en el estado estadounidense de California.

Los miles de espectadores que asistieron al Kia Forum vivieron un momento inolvidable, aunque hubo un episodio que pudo haberlo opacado. Uno de los presentes grabó el momento en que la cantante estadounidense se percató desde el centro del escenario que una fan estaba sentada, hecho que la desconcertó.

“¿Qué haces ahí sentado? ¿Qué obtienes sentado?”, le preguntó a la joven la ‘Reina del pop’, evidentemente molesta.

Las disculpas de Madonna a fan en silla de ruedas

Luego de asomarse al borde del escenario, Madonna se percató que la joven estaba sentada en realidad en una silla de ruedas. “Ah, OK. Políticamente incorrecto. Lo siento’”, dijo escuetamente. “Me alegro de que estés aquí”.

Después de este episodio, Madonna reanudó su actuación, ante las miradas de asistentes incrédulos. La escena fue compartida en TikTok y rápidamente se viralizó, desatando el enojo de muchos usuarios.

“‘Chica, adiós’. La gente está pagando mucho dinero para verte, no les faltes el respeto de esa manera”, ‘A su edad, debería haber sabido que no debía hacer esto. Probablemente también pagaron una buena cantidad de dinero por sus asientos. Qué grosero”, “¿Políticamente incorrecta es su respuesta? ¡Oh, lamento mi error! Narcisista es lo que siempre he pensado de Madonna”, fueron algunos de los comentarios.

