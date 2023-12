‘Renaissance: a film by Beyoncé’, la película que narra la gira mundial de Beyoncé, se proyectó en Londres, Inglaterra, este jueves 30 de noviembre y fue todo un sucedo mundial. Antes, durante y después del evento, la cantante estadounidense hizo gala de un vestuario que no pasó desapercibido en las redes sociales.

Luego de las acusaciones que apuntan a Beyoncé de blanquearse la piel, la cantante estadounidense hizo oídos sordos y vistió llamativos looks en la proyección de su película ‘Renaissance: a film by Beyoncé’, que narra la gira mundial de Beyoncé – ‘Renaissance World Tour’- por todo el mundo que batió récords y abarcó 56 actuaciones, 39 ciudades y 12 países.

La película se estrena este 1 de diciembre en los cines del mundo, pero Beyoncé quiso anticiparse a la fecha de apertura y celebró en Londres una proyección especial. Una de sus grandes invitadas fue nada menos que Taylor Swift, la artista del momento que viene de ofrecer seis conciertos en Brasil.

El pasado 25 de noviembre, se había celebrado la primera proyección de ‘Renaissance: a film by Beyoncé’ en el Samuel Goldwyn Theatre de Los Ángeles.

El look de Beyoncé que se volvió viral

A las pocas horas de arribar al Reino Unido, Beyoncé eligió un look ‘total white’ para lucirse en público: No obstante, en la premiere de ‘Renaissance: A Film By Beyoncé', deslumbró con un vestuario plateado, como parte de la temática.

La mejor de la noche iba a acontecer después de la proyección de la película. Beyoncé vistió un Balmain PF23 para la fiesta central y las imágenes se volvieron virales en las redes sociales.

