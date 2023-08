La historia de un pequeño en Wisconsin, Estados Unidos, se volvió rápidamente en viral después que se haya confirmado la acción que tomó para poder disfrutar de unas hamburguesas en su establecimiento favorito. Y es que, en la red social de origen chino se reveló que este menor no demoró mucho en esperar la poca supervisión de su familia para salir de su vivienda.

Marissa Phiffer (@mamarissax2) fue la mujer encargada de mostrar lo que sucedió con un niño que disfrutaba del sabor de las hamburguesas. La madre del infante causó mucha sorpresa en la plataforma de videos cortos al confesar que este pequeño le provocó un gran susto al salir sin previo aviso. La publicación tiene hasta el momento más de 2 millones de reproducciones.

Niño independiente

“Él no estaba en la casa. No estaba en el sótano. No estaba en el patio delantero ni en el patio trasero. Este niño pequeño se despertó, se puso los zapatos y caminó hacia McDonald’s”, aseguró esta persona cuando relató lo sucedido, dando a entender que estuvo muy asustada cuando no encontró a su menor hijo en el interior de su vivienda.

La historia empieza con la mujer contando que despertó de una pequeña siesta y no halló a su pequeño en ninguno de los ambientes de su casa, lo que la alteró de forma rápida, llegando a llamar al 911 por lo asustada que estaba. Sin embargo, la historia tuvo un desenlace divertido cuando se supo en qué lugar estuvo el niño todo el tiempo que pasó desaparecido.

Este menor fue hallado por un hombre en la calle mientras se dirigía a una local de McDonald’s, el mismo que decidió ingresar al local con este infante para esperar a los padres de este. De esta manera, después de conocer la situación, la mujer ingresó al establecimiento para darle un fuerte abrazo a su hijo, quien había llegado ahí por hambre y deseo de hamburguesas.

Finalmente, la señora mostró su completa vergüenza al darse cuenta de que, este niño escapó de su supervisión con mucha facilidad al verla dormir, por lo que tomó la decisión de poner mayor seguridad en su casa para evitar una situación como la que padeció.

