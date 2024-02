Pese a que varios usuarios han reportado problemas con el diseño y otros factores, las Apple Vision Pro de iPhone siguen convirtiéndose en un artículo seductor en el público. En Estados Unidos, un famoso influencer y su pareja aceptaron el reto de tener una cita usando estos anteojos de realidad mixta. El resultado desconcertó a los usuarios de TikTok, que anteriormente habían sido sorprendidos con le teoría de que Los Simpson predijeron la aparición del visor de realidad mixta (RM).

A inicios de febrero del 2024, Apple lanzó al mercado las Apple Vision Pro y la respuesta fue inimaginable: varias personas formaran filas en las tiendas de Estados Unidos para adquirir los visores que ofrecen una realidad mixta.

El influencer mexicano HotSpanish, cuyo nombre es Roberto González Manso, consiguió dos de estos visores en Estados Unidos, donde reside actualmente y tuvo una idea: usarlos para tener una cita con su esposa Melissa Ríos.

El amor en los tiempos de las Apple Vision Pro

Según Apple, las Apple Vision Pro fusiona el contenido digital con el mundo físico a la perfección. Es decir, los usuarios pueden interactuar con el contenido digital como si estuviera físicamente presente en su mismo espacio.

Con estos conocimientos, la pareja de esposos decidió tener una cita en un establecimiento de Starbucks y fue el centro de todas las miradas por los visores que ambos usaban. Mientras tomaban café, la pareja se “transportó” en la luna u otras dimensiones.

“Mientras estoy aquí con mi esposa, puedo ver varias pantallas y estar trabajando”, dijo HotSpanish en el video que compartió en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, cuando los esposos intentaron besarse, no pudieron hacerlo por el diseño de los visores. “¿Será posible en la realidad virtual besar?”, se preguntó el influencer.

Varios usuarios destacaron las distintas funcionalidades de la nueva tecnología de Apple, pero hicieron énfasis en que se pierde la esencia de una cita. “Por eso no me compro las Apple Vision Pro. Porque no podré besarme con mi cita”, “Mientras estás con ella puedes hacer varias cosas, menos estar con ella”, “¿La cita era no tener cita y estar con ella?”, “Mejor es la vida real”, fueron algunos de los comentarios.

