En ocasiones, la vida en pareja y las citas a ciegas pueden dejar experiencias desafortunadas. Recientemente, miles de mujeres se habrían unido para conspirar frente a los hombres con nombres que inicien con ‘J’. Un conocido canal en TikTok reunió los comentarios y se ‘argumentó’ algunas cosas sobre las personas llamadas Joel, Justin o John. El tema no tardó en viralizarse y creó mucha controversia entre chicos y chicas.

De hecho, este caso tomó relevancia en Estados Unidos nuevamente, desde la reciente ruptura amorosa Taylor Swift con el actor Joe Alwyn, por lo que cientos de fans aludieron que su amor estaba condenado por la curiosa ‘J’ al inicio: “Ahora somos solteros supersticiosos”, se empezó hablando sobre el tópico desde el canal de @dearmedia.

“Cualquier que empiece con J es una mi...”

A través de una divertida e interesante charla, se recordó cómo la vlogger Kenzie Elizabeth habló de los nombres de hombres que empiezan con ‘J’ y de toda la desconfianza que ello le provocó. Dicho video viral llegó a finales de 2022 y generó mucho ‘hate’; dejó también ciertas anécdotas desgarradoras sobre mujeres que salieron con chicos así.

A través del podcast “I Love You So Much”, dicha influencer no se contuvo en dar su percepción de ciertos hombres: “Esto es algo universal que debe llevar a las masas”, llamó la atención, al tratar de transmitir a sus oyentes que los hombres con la ‘J’ al comienzo de sus nombres son los más desleales y volubles que te puedes encontrar.

Mira el video viral

“De hecho, solo puedes confiar en los nombres tales Jack, Jim o José”, le acompañó en su discurso su compañera, sin embargo, el tema ya había generado controversia, ya que se le asoció a estos primeros nombres con relaciones sentimentales arruinadas, duelos en pareja y mucha toxicidad. “Los peores hombres con los que salí eran ‘J names’. Es un hecho”, dijo la bloggera, con cierta mirada perdida en su rostro; quizás por recuerdos lejanos, dijeron algunos.

Por otra parte, también se hizo popular el hashtag ‘#JName[s]’, usado para contar diferentes experiencias en Twitter. Dada la premisa, miles de mujeres reconocieron que estos hombres son mujeriegos, no confiables, tóxicos y necesitan terapia; además, se asoció a la ‘J’ como idiota, pues están destinados a romperte el corazón.

“Dios, no soy tu soldado más fuerte, por favor deja de enviarme nombres J”, se dijo del interesante debate, de hecho, hombres alegan que sería el mismo caso para las mujeres con la misma inicial en sus nombres. “Jamás saldría con una Julia, sé que me quitará todo el dinero y después se irá con el mejor postor. No es que me haya pasado ...”, dijo en ironía un usuario.