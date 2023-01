Una joven de México se volvió viral tras aceptar desmaquillarse frente a su novio por 100 dólares. Aunque ella aceptó ser parte de este reto propuesto por una influencer, las cosas no terminaron de la forma esperada.

La escena inicia cuando la usuaria Lupita Anaya se acerca a la pareja que estaba abrazada en las afueras de un centro comercial y le ofrece a la mujer desmaquillarse por 1000 pesos mexicanos (53 dólares estadounidenses).

Al mostrarse desanimada, la creadora de contenido le ofrece otros 1000 pesos, es decir, otros 53 dólares más. Ante esto, la joven termina aceptando.

Con ayuda de unos paños limpiadores, la mujer empieza a retirarse el maquillaje y el hombre la mira atentamente mientras asegura que “nunca la había visto desmaquillada”. Asimismo, reveló que tenían dos semanas de relación.

Un reto que acabó mal

Conforme pasan los segundos, el sujeto empieza a mostrarse incómodo por la situación. Aparentemente, el verla con el rostro al natural no fue de su agrado ya que, según se puede ver en las imágenes, terminó desapareciendo antes de que la joven se retire todo el maquillaje.

“Ay, no manches, no me digas que se fue. ¿Me dejó porque me desmaquillé? No se pase. Ya sabía yo”, dijo la chica mientras acababa de limpiar sus ojos.

La influencer respondió: “Ya ves amiga, reto cumplido”. La joven levantó su brazo y dijo: “Y soltera nueva”, aunque no pudo esconder su desconcierto por la decisión de su pareja.

El clip arrasó en Facebook

“Ofrecí dinero por desmaquillarse en la calle. Final inesperado”, escribió la influencer Lupita Anaya, cuyo video arrasó en Facebook y superó las 34 millones de reproducciones.

La escena generó comentarios como: “¡Que bárbaro! Ella se veía muy bonita sin maquillaje”; “Se le miraba al tipo desde un principio que estaba nervioso porque lo estaban grabando, seguro que era casado”; “Que mala onda con el chico, no la quería”.