Un día cualquiera, Will Haydon realizó una transmisión en vivo desde Facebook Live para promocionar la venta de garaje de sus padres. Decidido a llamar la atención, el oriundo de Mount Sterling, Kentucky (Estados Unidos), presentó los objetos de forma jocosa, pero nunca pensó que esto lo haría viral en redes sociales. Cuando medios locales como LEX 18 le preguntaron de dónde sacó esa picardía, no dudó en responder: “me crie en el sur y tengo una familia llena de sabelotodos y charlatanes, así que creo que de ahí proviene... hay humor en todo, creo que eso hace que la vida sea un poco mejor”. En ese sentido, al ser consultado sobre su nueva fama Internet, confiesa que esta no lo marea: “es como tener dinero en el Monopoly”, sentenció.