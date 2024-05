Llegó el momento de llevar tu visión al límite y demostrar toda tu concentración. De niña, uno de los juegos que más disfrutaba era el que me retaba a memorizar caras u objetos en tarjetas y luego buscar las parejas iguales. Debo confesar que era muy buena en ello y talvez de ahí parte mi gusto por los retos visuales en donde se debe ubicar diferencias, animales ocultos o identificar personajes. En esa línea, hoy quiero llevarte a explorar una prueba que resultó totalmente compleja para muchos amigos y que en Internet continúa causando furor entre los amantes de los desafíos. La idea es que mires fijamente la ilustración que te presento y descubras el alimento que no se repite dentro de la refrigeradora. La tarea es sencilla, pero le pongo una cuota de dificultad: solo tienes 8 segundos para darme la respuesta. ¿Te animas a pasarla bien desde casa? Si es así, antes te recomiendo dos retos visuales que realizó mi colega Nathaly Vizarreta y que valen la pena probar: Encuentra la lámpara escondida en el desierto en solo 7 segundos y ¿Eres capaz de encontrar 3 diferencias entre estas escenas de limpieza en solo 39 segundos?.

Imagen del acertijo visual: ubica el alimento que no se repite

Para salir victorioso en este acertijo visual solo necesitas mucha concentración. Por favor, no te distraigas con nada porque cada segundo cuenta. Una gran recomendación es que prestes atención a los detalles, no dejes pasar ninguno por alto. Esa es la clave del éxito. Ahora sí, mira bien la imagen de la refrigeradora que está con la puerta abierta y notarás que hay alimentos y bebidas. No te olvides que son solo 8 segundos para encontrar la respuesta.

ACERTIJO VISUAL | Mira bien la imagen y ubica el elemento que no se repite. Solo tienes 8 segundos. (Foto: genial.guru)

Solución al acertijo visual

Estoy segura que a simple vista te costó darte cuenta de la respuesta, pero si te concentraste y abriste bien los ojos, ya la tienes, pero si te tocó perder, no te desanimes y continúa practicando. Aquí te dejo cuál era el alimento que no se repetía en la imagen: el huevo que está en la puerta.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te dejo la respuesta y notarás que el huevo es el alimento que no se repite. (Foto: genial.guru)

¿Este acertijo visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano.

