Hoy en día puedes encontrar acertijos visuales de todo tipo. Los que están llamando fuertemente la atención de los usuarios son los inspirados en figuras geométricas. Justamente, hoy te traigo uno así. Aquí tu misión es decir cuántos triángulos hay en la imagen de abajo. Este desafío no posee un límite de tiempo, pero ojo a esto: es muy difícil de superar como los retos compartidos hace poco por mi colega Nathaly Vizarreta. Me refiero al que consiste en identificar las 3 diferencias entre unas ilustraciones y el que superarás si localizas las 2 ‘B’. Dicho ello, prepárate. No te confíes porque, si lo haces, te arrepentirás.

Imagen del acertijo visual

La imagen del acertijo visual permite apreciar un gran número de triángulos. Algunos se forman uniendo ciertos elementos presentes en la gráfica, así que presta atención a cada detalle. Solo así acabarás diciendo el número correcto de las figuras geométricas.

ACERTIJO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos triángulos. ¿Cuántos hay exactamente? (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

Si llegaste a este punto de la nota, tal vez sea porque no fuiste capaz de resolver el acertijo visual. Si eso pasó, no hay ningún problema. Levanta la cabeza. Con solo mirar la siguiente imagen podrás averiguar cuántos triángulos hay.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen se indica el número exacto de triángulos. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué persona puede considerarse muy inteligente?

Una persona muy inteligente es toda aquella que tiene la capacidad de comprender, pensar, analizar, manejar mucha información y resolver problemas de gran dificultad. Muchos retos visuales que existen pueden revelar si alguien posee un alto coeficiente intelectual o no.

