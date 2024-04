Llegó el momento que pongas a prueba todas tus habilidades. El reto que te traigo en esta ocasión no solo llevará al límite tu nivel de lógica y análisis, sino también tu velocidad visual, algo que no todos pueden desarrollar y para eso es útil familiarizarse con este tipo de juegos. Desde que descubrí los retos visuales, te puedo asegurar que no se me pasa ningún detalle en las imágenes y la vida cotidiana y quiero que también te sumes y le saques todo el provecho posible a tu alto coeficiente intelectual. Hoy te pido encontrar la respuesta correcta en menos de 7 segundos y mirar fijamente la ilustración que presento. En ella está escondido un viajero en el tiempo en plena época de los 70′. Todos aparecen disfrutando de la fiesta, pero uno esconde un objeto en particular que marca mucho la diferencia. ¿Estás listo? Si sientes que debes practicar, entonces te dejo este que es uno de mis favoritos: Solo un verdadero genio encuentra el error en la imagen del vampiro en menos de 4 segundos.

Imagen del acertijo visual: ubica al viajero en el tiempo

Tu misión en esta prueba es ubicar al viajero en el tiempo, es decir, al hombre que se hace pasar por un setentero y que sabe camuflarse muy bien en la escena; sin embargo, lleva consigo un artículo que no concuerda con la época. El reto es muy intenso, eso sí, pero estoy segura que lograrás vencer aunque tengas como tiempo límite 7 segundos.

ACERTIJO VISUAL | Si encuentras al viajero en el tiempo en 7 segundos, tu mente está para grandes cosas. (Foto: Genial.Guru)

Solución del acertijo visual

¿Diste con la respuesta correcta? Si eres un verdadero genio, lo más probable es que 7 segundos haya sido mucho tiempo, pero si no lograste superar la prueba, aquí te dejo la respuesta. El viajero en el tiempo está a la derecha y lleva un celular moderno que no existía en los 70.

ACERTIJO VISUAL | Aquí puedes ver al viajero en el tiempo con su celular. (Foto: Genial.Guru)

