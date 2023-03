La Ciudad de Aurora, Colorado, honró este martes a Aria Lamen, de 9 años, por salvar la vida de su madre por su rápido accionar. La niña exploradora supo mantener la calma, comunicarse con su padre y llamar al 911 para que un equipo médico se acerque hasta su domicilio para auxiliar a su progenitora.

De acuerdo al portal Good Morning America, la pequeña Aria estaba haciendo la tarea en el comedor el pasado 2 de febrero cuando de pronto su madre, Caron Lamen, se desvaneció de un momento a otro.

“De la nada, simplemente me desmayé... Recuerdo brevemente haber perdido y perdido el conocimiento, estaba en el piso y no podía moverme ni sentir todo mi lado izquierdo. No podía hablar en absoluto, las palabras no salían”, recuerda Lamen.

Ante ello, Aria se comunicó con su padre, quien fue médico en la Fuerza Aérea, y luego marcó al 911 para que puedan acercarse hasta su domicilio para atender la emergencia.

Una vez que llegó la ambulancia, la niña tuvo tiempo de guardar al perro, cerrar con llave su casa y hasta informar a los servicios de emergencia sobre las alergias de su madre.

Coran reveló que el equipo de emergencias querían saber sus alergias, qué medicamentos tomaba y más detalles al respecto, así lo informa GMA.

“¿Realmente valió la pena seguir entrando en pánico? Porque no me va a llevar a ninguna parte. Y si llamo a papá y llega demasiado tarde, entonces es demasiado tarde”, dijo Aria.

Tras ello, el alcalde de Aurora le hizo entrega de un reconocimiento por su valentía por mantener la calma en todo momento y llamar al 911. “Los niños deben saber cómo llamar al 911... y el número de teléfono de sus padres, cuál es su dirección”, finalizó la pequeña.

