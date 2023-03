Una madre, por diferentes razones, dio en adopción a su hija, pero 29 años después se reencontró con Jamee y cuyo emotivo momento fue captado en video sacando lágrimas a millones en redes sociales, sobre todo tras conocer los motivos que impulsaron esta historia.

La mamá, cuyo nombre se desconoce, vive en Utah, Estados Unidos, pero la vemos caminando hacia la puerta para saludar a su hija para tan darle un fuerte abrazo, uno que se dieron por última vez hace casi 3 décadas.

Las lágrimas entre Jamee y la mamá que acaba de conocer son, simplemente, conmovedoras, el cual fue publicado, originalmente, en 2018, pero se publicó el pasado 27 de febrero en TikTok, acumulando más de 12 millones de vistas a cargo de Alli Seabock.

Mira aquí el video viral

La prueba de AND

Aquí nos enteramos de que la mujer fue mamá a los 19 años y tomó la dura decisión de darla en adopción, asegurando que no pasó un solo día sin que dejara de pensar en ella, pero con los años su hermana tomó una prueba de ADN y descubrió quien era su mamá, por lo que decidió contactarla.

En un video de explicación sobre lo sucedido, Alli lo explica de esta manera: “crecimos toda nuestra vida sin saber que mi madre tenía otro bebé, Jamee. No nos enteramos hasta que jamee encontró a mi madre. Fue entonces cuando sintió que era el mejor momento para compartir la noticia con nosotros... estábamos todos súper emocionados”.

¿Sintió culpa de darla en adopción?

La madre de ambas rezó porque la vida le permitiera conocer a su primogénita conocerla en algún momento: “¿tuve la culpa? No ¿me preocupé? Diariamente. Me preocupaba si ella era feliz, si sabía que era amada, pero no me sentía culpable porque sabía que tendría una vida mejor que la que yo podría darle como madre soltera adolescente”.

La madre de Jamee confesó que no estaba preparada para este reencuentro: “verla y saber que está sana, feliz, que tiene una familia, es un alivio. Me sentí aliviada. Me quitó un gran peso en encima sabiendo que está feliz y que sabe cuánto la amaba”, dijo la mujer que hace 5 años recibió un mensaje de Facebook donde la muchacha le preguntaba si ella era su madre biológica.

“Desde el primer día esperaba que me encontrara. No quería encontrarla porque quería que fuera su decisión. No quería nada forzado, pero rezaba a diario para que me encontrara”.

¿Mantienen la comunicación?

¿Cómo es la relación de Jamee con su familia? Alli lo explica de esta manera: “la vemos cada vez que está en la ciudad porque vivimos lejos, pero nos mantenemos conectados a través de mensajes de texto, llamada y redes sociales”, sentenció a Storyful.