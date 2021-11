Cuando la vida imita al arte. Una compositora estadounidense llamada Jax conocida en TikTok por sus parodias de canciones se convirtió en un éxito en la mencionada red social al compartir una lectura dramática de las disculpas que le envió su expareja justificando su acto de infidelidad con ritmo de violín.

El pasado 4 de noviembre, Jax publicó en su cuenta de TikTok (@jaxwritessongs) su colaboración con la violinista Lindsey Stirling, en la que esta última tocaba una triste melodía mientras la primera repasaba las líneas del mensaje de texto de su exnovio, que intentaba explicar su desleal acción.

El video viral titulado “Adding sad violins to my ex’s bs apology text 🎻” (”Añadiendo violines tristes al texto de disculpas llenas de patrañas de mi ex” traducido al español), que a la fecha acumula más de 4 millones de visualizaciones, comienza Jax la lectura del polémico SMS.

El video viral de Jax

Qué dice el video viral de Jax

“Hey. Sé que nunca me perdonarás por lo que pasó... Pero quería tener una oportunidad de explicarlo. Sé que no estuvo bien que ‘técnicamente’ me enredara con tu compañera de habitación... Pero la he estado pasando mal.. y ese no es quién soy”, señala Jax a continuación.

“¡He estado reprobando la mayoría de mis cursos y SABES que me acaban de despedir! Así que realmente apreciaría que me mostraras un poco de empatía y dejaras de hacerme sentir como un villano”, prosigue el exnovio de Jax mientras Stirling toca las notas más tristes en su violín.

“Además, has estado muy ocupada con tu trabajo y me he sentido muy solo. Simplemente te extrañaba y fue un error de una sola vez. Te amo MUCHÍSIMO, mucho más que a Emily. ¿Qué se supone que le diré a mi familia? ¡Lo siento, ¿está bien?!”, intenta justificarse el infiel.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del video viral de TikTok publicado por Jax son las últimas palabras del remitente. “A propósito... ¿Cambiaste la contraseña de Netflix?”, dijo la narradora mirando fijamente a la cámara acompañada de la violinista.

Y por si fuera poco, Jax pidió en el primer comentario del video viral que le enviaran sus propios textos de disculpas de sus exparejas, recibiendo cientos en cuestión de minutos y animándose a crear varios clips de este tipo basándose en ellos.

La historia detrás del video viral de Jax

En entrevista con Insider, Jax dijo que escribió la tonada basándose en unos mensajes que redescubrió de un ex de hace unos años. “Cuando uno escribe, se toma ciertas licencias artísticas para hacerlo funcionar, añadiendo una palabra aquí u otra por allá. Pero la canción es lo más fiel a lo original”, precisó.

Aunque originalmente Stirling planeó usar un violín muy pequeño para darle un toque más humorístico al video viral, Jax confesó que lamentablemente no pudieron encontrar uno por lo que se inclinaron en añadir la música más triste de violín que ella pudiera tocar de fondo a la lectura del texto de disculpas del ex.

Al dueto le tomó tres tomas para obtener la interpretación deseada porque “no podían dejar de reír durante las dos primeras”, aclaró Jax, cuyo nombre verdadero es Jackie Miskanic. Esta talentosa joven estadounidense quedó tercera en la temporada 14 de American Idol y este año firmó un contrato con Atlantic Records.