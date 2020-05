Las clases virtuales son el camino por el que han optado muchos Gobiernos para que la pandemia por el coronavirus no perjudique la educación del país.

En muchos países ha sido más que difícil sostener un normal funcionamiento de la educación a distancia, pues, sin duda, nadie estaba preparado para esto.

La curiosa historia tiene como protagonista a un pequeño grupo de niños españoles de Albacete que no tuvieron mejor idea que cortar el servicio de internet de su profesora.

¿La razón? Los estudiantes aducen que la profesora les dejaba mucha tarea y por tal motivo decidieron cortar unos cables. No les resultó muy complicado, pues la docente vive en el mismo vecindario que ellos.

”Me he asomado por casualidad y los he visto en plena faena a estos dos alumnos. Me estaban cortando un cable de la fachada. No sé qué pretendían, pero desde luego algo bueno no era” aseguró.

El tema no pasó a mayores y solo quedó como un llamado de atención. Seguramente no lo volverán a hacer.

No cabe duda que no a todos les ha costado lo mismo y para muchos el proceso de adaptación a la nueva modalidad de estudio ha sido duro.

