Jamás imaginó que comprar un pesto en el negocio local al que siempre acudía la pondría al borde al muerte. Esta es la historia de Doralice Carneiro Sobreira Goes, una mujer brasileña de 47 años que terminó en el hospital durante un año luchando por su vida tras contraer una infección de botulismo. Su caso dio la vuelta al mundo generando una alerta sobre la fecha de caducidad de los alimentos.

Todo se inició en un mercado de agricultores local en diciembre de 2021, lugar al que siempre llegaba para adquirir productos en el mismo puesto. Ahí pidió un pote de la famosa salsa italiana, pero no la comió hasta el mes siguiente, según detalla Jam Press.

“El pesto no tenía fecha de caducidad, [el comerciante] tampoco me dio instrucciones de almacenamiento, pero yo era un cliente frecuente”, dijo la mujer al medio para luego agregar que en un principio no notó nada que llamara su atención porque no parecía estropeado y estaba “delicioso”, pero todo cambió al día siguiente.

La mujer contrajo botulismo y casi muere

“Mi cuerpo no se sentía bien, mi respiración había empeorado y sentía un hormigueo en la lengua”, dijo Goes, quien agregó que durmió durante 11 horas.

El malestar general hizo que se dirigiera al hospital y manejara ella misma durante 12 millas. Cuando llegó y estacionó el auto, “mi cuerpo dejó de funcionar. No podía mover mi cuerpo así que me tiré fuera del auto”. Tal como agrega The Independent, la mujer gritó para pedir ayuda.

Cuando fue atendida por los médicos, Doralice Carneiro Sobreira Goes estaba vomitando y luchando por respirar. Su cuerpo estaba casi completamente paralizado y solo podía mover los dedos del pie. Fue ahí que le diagnosticaron botulismo y el pesto casero era el principal sospechoso.

Ella pasó un año internada en el hospital donde “me dieron compresiones secas y electroshocks para aliviar el dolor crónico. Cuando adquirí más fuerza en la parte superior de mi cuerpo, también me adapté [a] jugar tenis de mesa. Ahora puedo orinar sola y alimentarme. Tengo la ayuda de un andador para ayudarme a moverme (...) He estado respirando sin ayuda durante nueve meses, lo cual es una buena señal”, dijo Goes.

Qué es el botulismo

Según Mayo Clinic, es una enfermedad “rara pero grave” causada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Los alimentos enlatados suelen ser un vector de la enfermedad.

“Las bacterias dañinas prosperan y producen la toxina en ambientes con poco oxígeno, como los alimentos enlatados en casa”, se detalla en su web donde también se indica que ataca los nervios del cuerpo y causa dificultad para respirar, parálisis y, si no se trata, la muerte.

Entre los síntomas destacan la dificultad para tragar o hablar, náuseas, dificultad para respirar y visión borrosa, los mismos que aparecen en unas horas tras la ingesta del alimento. “La recuperación puede llevar meses y normalmente implica una terapia de rehabilitación prolongada”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades - CDC (Centers for Disease Control and Prevention) recomiendan refrigerar los aceites caseros y desechar las porciones no utilizadas después de cuatro días para así reducir las posibilidades de contraer botulismo. Además, afecta sólo a 110 estadounidenses cada año.

Según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), la toxina que produce esta bacteria se forma con mayor frecuencia en alimentos que están enlatados incorrectamente en casa, como los tomates y los pepinillos. En el caso de la señora Goes, el pesto era rojo, por lo que podría haber sido elaborado con tomates o pimientos. Es posible que la bacteria estuviera en los ingredientes utilizados.