¿Se acuerdan de un personaje enigmático que jamás vimos en la vecindad de El Chavo del 8? Pues si no lo recordabas, el nombre de este era ‘Chente’, persona que parecía existir solamente en la mente del protagonista pero que ahora es canónico gracias al libro de ‘El Diario de El Chavo’ escrito por el mismo Roberto Gómez Bolaños antes de fallecer.

Primero que nada, ¿quién era ‘Chente'? Cada vez que el Chavo del 8 era descubierto haciendo una travesura en la vecindad, este afirmaba la influencia de un tal ‘Chente’, nombre de alguien que decía era su mejor amigo pero que jamás había sido rondando los pasillos ni los departamentos donde se encontraban viviendo los vecinos.

En más de una ocasión se ha mencionado a ‘Chente’, siendo uno de los momentos más recordados cuando la ‘Chilindrina’ va a buscar al ‘Chavo’ a su barril y al levantarse este grita “¡Chente!” pero se lleva una terrible decepción al darse cuenta que no era su amigo.

De aquí partieron muchísimas teorías que iban desde un desorden mental de El Chavo del 8 al imaginarse a alguien que en verdad no existía hasta la posibilidad de ser alguien que se ocultaba en los rincones más oscuros de la vecindad. Ante esto, el mismo Roberto Gómez Bolaños, antes de fallecer, confirmó la existencia de ‘Chente’ y lo volvió canónico en el universo del Chavo.

En el libro ‘El diario del Chavo del Ocho’, nos revela que ‘Chente’ en realidad sí existió y que este convivió desde muy pequeño con el mismo Chavo llegando a ser gran parte de su infancia.

La cosa no queda aquí sino que se cuenta que en la infancia del Chavo, en un orfanato, este era maltratado por una mujer llamada Martina, la cual maltrataba tanto física como psicológicamente a los niños que vivía en dicho centro. Es aquí en donde el Chavo conoció a ‘Chente’ y se hicieron compinches.

Sin embargo, esta historia no tiene un final feliz y es que ‘Chente’ murió: “En el orfelinato había un niño más grande que yo, que se llamaba Chente. (...) Lo malo de Chente, era que siempre estaba enfermo. Y así, hasta que se murió” , acotaba Roberto Gómez Bolaños en el libro. Lastimosamente, no se sabe de qué murió ni como, por lo que solo es un recuerdo que el Chavo tiene sin saber que este ya no estaba vivo.

