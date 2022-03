Hoy tuve la cita más corta de mi vida. Me habían traído recién mi 2da cerveza y no me pude resistir:

- mira, a este punto creo que ya sabes que esto no está funcionando para mi.

- si, entiendo, pedimos la cuenta?

- no te preocupes, yo pago.

- me voy?

- POR FAVOR, SÍ.