Una madre ha inmortalizado un emotivo momento de su hijo de nueve años, que estaba alegre porque finalmente está libre de cáncer. El video ha cautivado a miles de internautas. Ashley Cotter publicó un video viral en Facebook de su hijo Steven, a quien le diagnosticaron cáncer hace más de tres años cuando tenía solo seis años.

”Nunca has visto pura felicidad hasta que has visto a un niño de nueve años llorar las lágrimas más felices de su vida por no tener cáncer y tomar su último tratamiento de quimioterapia”, escribió Cotter. “¡Uno de los momentos de más orgullo que he vivido!”, agregó.

”Fue absolutamente horrible escuchar las palabras ‘tu hijo tiene cáncer’, absolutamente desgarrador. Pero finalmente estar aquí al final y haberle visto venciendo el cáncer y haciendo el tratamiento de quimioterapia con una sonrisa en su rostro y con la cabeza en alto, ha sido absolutamente asombroso“, dijo a ABC News.

Steven empezó con la quimioterapia el 29 de agosto de 2016, solo tres días después de que le diagnosticaran leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo.

En los últimos tres años, el pequeño recibió varias transfusiones de sangre y plaquetas, intentó con diversos tratamientos y tuvo muchas hospitalizaciones, relata su madre. Steven se sometió a quimioterapia “todos los días hasta el sábado por la noche, cuando tomó su última píldora de quimioterapia”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Búnker 703, un paseo bajo tierra por las entrañas de Moscú