Era un día como cualquier otro y Malissa Sergent Lewis, una profesora que trabaja en una escuela de Kentucky (Estados Unidos), se dirigía a su centro de labores en su auto. Luego de que se le haga un poco tarde, la mujer decidió tomar un camino que normalmente no usa. Fue en cierto punto de esta carretera que, a pesar de su prisa, se detuvo al encontrar un extraño paquete que, increíblemente, se movía solo.

“Vi esta bolsa de madura en el camino y pensé, ¿acabo de ver esa bolsa moverse?'. Cuanto más me acercaba, me daba cuenta que sí se movía”, le contó Lewis a The Dodo. “Algo estaba vivo dentro de esa bolsa y sabía que tenía que sacarlo”. Ella registró lo ocurrido a través de un video que difundió a través de su cuenta de Facebook.

Sin tener idea de qué animal se trataba, la mujer se acercó cuidadosamente y empezó a romper el plástico. “La bolsa estaba atada con un nudo, así que la rasgué en una esquina y miré adentro”, describió. “Era un cachorro. Y seguro que estaba contento de verme. Apenas lo abrí y vio la luz, comenzó a mover la cola. Sabía que estaba bien”, agregó.

El perro llevaba un collar, pero no tenía ningún tipo de identificación. Sin dudarlo, la mujer lo cargó y decidió llevarlo en su auto hasta su centro de labores.

“Simplemente lo puse en mi regazo y conduje hasta la escuela”, detalló. “No podía dejarlo en el auto, así que lo traje conmigo. El director me vio y dijo ‘¡Tienes un perro!’. Le dije ‘es una larga historia’”.

Fue entonces que la docente llamó a su hijo para que recogiera al cachorro y lo llevara a su hogar. Más tarde, lo llevaron a un veterinario para asegurarse de que estaba bien. Afortunadamente, el can no tenía ninguna herida de gravedad.

Foto: Malissa Sergent Lewis

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del abandono del cachorro. Es probable que haya sido robado o simplemente dejado en la calle por una desalmada persona que no quiso hacerse cargo de él. Lo cierto es que Lewis comunicó el hecho a las autoridades que iniciaron con la investigación de lo ocurrido.

“¿Quién podría hacerle algo así a un animal? No importa quien seas, todo el mundo ama a los cachorros”, dijo. “Es de una persona realmente insensible poner un animal en una bolsa de basura y arrojarlo al lado del camino. Tenían malas intenciones al hacer eso”.

La docente y su familia le pusieron un nombre que resume su amarga experiencia: “Hefty”, que significa “fuerte” traducido al español.

Dado que es casi imposible que alguien reclame al perro, la familia de Lewis ha optado por quedárselo y darle un hogar. “Todos amamos al cachorro. Será amado y tendrá un buen hogar con nosotros. Estoy contenta de haber estado en el lugar correcto en el momento adecuado para salvarlo", dijo la profesora.

